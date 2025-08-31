越南政府总理范明政同中国一流集团领导进行工作会谈

越通社特派记者报道，在出席2025年上海合作组织峰会（SCO）并在中国开展活动期间，8月31日上午，越南政府总理范明政在天津市同从事能源、基础设施、电动车制造、银行等领域的中国一流企业领导进行了工作会谈。



会上，范明政总理与各集团企业领导共同检查、梳理此前会晤中提出的各项工作落实情况，特别是对两国高层领导人在相关领域达成的协议执行情况进行了审视；并确定了今后推动合作的任务和实施路线图。



关于支持越南发展能源生态系统，在范明政总理与连续13年上榜财富世界500强的中国华电集团领导交谈时，中国华电科工集团有限公司董事长彭刚平表示，华电集团已确立在越南的长期投资战略，投资金额迄今累计达28亿美元。



彭刚平表示，华电正积极为越方培训人力资源、分享经验、转让技术，保障能源安全，推动能源转型；希望加强在越投资，为越南绿色转型进程作出积极贡献，重点涉及风能、绿色氢能、储能电力、太阳能、电力系统改造升级、电厂技术改进及能效提升等领域；并建议越南政府总理指示有关部委和相关单位同华电集团合作，共同制定长期、可持续的投资经营规划。



政府总理建议，秉持“利益共享、风险共担；言必行、行必果”的精神，华电集团继续与越南合作，支持越南发展能源生态系统；提出新的投资理念和项目；推进解决方案、管理经验、先进技术及新型经济模式转让；吸引投资资金、发展支持、投资基金、金融机构，尤其是跨国集团的参与。



范明政总理表示，越南政府承诺将始终与包括华电集团在内的中国企业同行，提供最大便利和支持，推动投资与项目顺利、高效、互利开展，并严格遵守越南法律法规。



关于为越南人民提供交通工具绿色转型方案，在范明政总理与雅迪科技集团有限公司领导交谈时，该集团副总裁王家中表示，雅迪自2019年起在越南北江省建设电动车工厂，并正持续扩大投资，将设计产能提升至每年200万辆，向越南及东南亚市场供货；同时已在越南设立研发中心。雅迪承诺加强本地化生产；为越南培养人力资源；引进全球领先的核心技术，为越南用户提供更多高质量的绿色交通工具。

范明政总理欢迎并高度评价雅迪集团以绿色、可持续方向发展的战略，这与越南的发展战略高度契合，即快速、可持续发展，优先发展绿色经济、数字经济、循环经济，并以科学、技术、创新和数字化转型为基础。



范明政总理希望雅迪集团支持并与越南合作，共同发展涵盖两轮车、三轮车、四轮车，以及硬件、软件和充电桩基础设施在内的电动车生态系统。



关于技术转让和越中交通联通项目上的投资，范明政总理与中国华设设计集团（CHEC）领导举行工作会谈。会上，华设设计集团股份有限公司董事长杨卫东介绍了公司情况，并指出，该集团现已同越南大山口（Đèo Cả）集团合作，在越南实施多项基础设施项目。



范明政总理建议华设制定在越南长期投资战略，支持越南企业在基础设施设计与建设方面的发展；协助越南建立完整的咨询与设计生态体系；同时向越南进行技术转让等。

特别的是，政府总理建议华设集团参与投资建设高平—谅山高速公路及越中跨境联通线路；研究高效开发利用沿着红河的交通走廊以及在越南建设国际金融中心等项目。



范明政总理承诺始终与包括华设集团在内的中国企业同行，提供最大支持和便利，确保其在越南的经营活动顺利、高效进行，并遵守越南法律法规和确保互惠互利。



关于支持越南建设并融入东盟互联互通网络，在范明政总理与亚洲基础设施投资银行（AIIB）领导交谈时，双方就加强合作、推动实施越南重点投资项目进行交流。



范明政总理向亚洲基础设施投资银行行长兼董事会主席金立群及其同事介绍了越南的发展方针和优先事项；强调加快实施老街—河内—海防铁路项目的重要性，该铁路将连接越南与中国，以及越南与东盟国家的电网互联互通。

范明政总理建议亚投行集中资源支持越南实施上述两个重点项目。关于动员私人资本和对私营部门的融资，范明政建议亚投行继续为重点基础设施项目提供直接融资，并为越南国有企业和民营企业创造条件，使其能够获得利率优惠、宽限期更长的贷款。



亚投行集中董事长金立群对越南取得的经济社会发展成就表示祝贺，同时相信，凭借越南政府实施的正确宏观经济政策，并有效吸引外部资源，越南将成功实现既定目标。



金立群强调，亚投行将继续与越南同行，支持越南筹集资金，用于实施重点基础设施项目，特别是可再生能源和应对气候变化等项目。（完）