越南政府总理范明政出席FTA指数发布仪式

4月8日下午，越南政府总理范明政出席各地方2024年自由贸易协定执行效果评估指数（FTA Index）发布仪式。该活动以线上线下相结合方式举行，主会场在政府驻地，分会场设在全国63个省市人民委员会总部。



出席仪式的有政府副总理兼外交部长裴青山、工贸部长阮鸿延，以及各部委、地方领导人，驻越大使、国际组织代表，越南及外国驻越商会领导人等。



据世界贸易组织（WTO）的统计数据显示，截至2025年初，全球生效的自由贸易协定（FTA）约为328项，较2000年的98个大幅增长。目前，越南已与全球多个重要伙伴签署并实施了17项自由贸易协定。其中，参与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越欧自由贸易协定》（EVFTA）、《越英自由贸易协定》（UKVFTA）等新一代自贸协定，充分体现了越南深入、全面融入国际经济的承诺。



在开幕致辞中，工贸部长阮鸿延表示，政府已指示工贸部设立每年全国FTA执行效果评估指数，为政府、中央和地方各级部门在指导、监督和管理融入工作中提供透明、客观的数据基础；支持地方根据已制定的行动计划评估FTA实施成效；同时为因地制宜、制定发展政策和战略提供依据。



根据此次公布的各地FTA实施情况调查与评估结果显示，越南企业已掌握FTA信息；地方政府提供FTA信息的方式较为多样。



然而，在越南日益深度融入全球供应链的背景下，现行措施尚未充分满足实际需求；需进一步完善并加强相关政策支持，帮助企业优化成本、有效利用资源、提升竞争力。



政府总理范明政在仪式上发言时指出，越南成功捍卫了民族独立、国家主权、统一和领土完整，确保了人民的生存权、自由权和追求幸福的权利。回顾历史，越南从战争废墟中起步，长期遭受封锁禁运，几乎空白双手开启革新事业，当时国内生产总值（GDP）仅约40亿美元，人均GDP仅约100美元，贫困人口占比高达近70%。然而，凭借民族自力更生、自信自强的精神，加之国际朋友的支持与合作，越南取得了诸多重要成就。截至目前，越南GDP已达4700亿美元，人均GDP约为4700美元。



范明政强调，越南已明确：“融入是为了追赶、并进甚至超越”，但这种融入不能是不惜一切代价的，也不能造成依赖，而必须建立在互利共赢、利益平衡、风险共担的基础之上。在这一过程中，出口是重要的动力，但并非唯一动力；出口市场不仅限于某几个国家，而是面向全球所有国家和合作伙伴。



越南认为，通过自由贸易协定推动的国际经济一体化，是连接越南与世界的重要通道，使国家经济更贴近国际标准。目前，越南已与涵盖全球多个大洲超过60个伙伴签署并实施了17项自由贸易协定。这体现了越南推动贸易自由化、公平竞争和可持续发展的坚定承诺。

范明政指出，近年来，融入国际经济与加入FTA为越南实现经济社会发展目标作出了重要贡献。其中，经济持续保持高增长，经济规模不断扩大；宏观经济基本稳定，通胀得到控制，经济主要平衡指标和社会民生体系得到保障，人民生活持续改善。



贸易收支已由赤字转为顺差，出口市场持续拓展，出口总额逐年增长。外资流入不断增加，成为推动经济发展的重要动力。



除了上述成就之外，越南融入国际经济一体化进程仍面临许多困难和障碍，带来了诸多新的挑战，例如对参与自由贸易协定（FTA）的意义、作用、重要性、机遇以及挑战的认识，特别是在地方层面，仍未真正到位；经济、企业和产品的竞争力仍较弱；对FTA带来的机遇的利用尚未真正有效；对企业，尤其是私营部门的支持政策仍存在一定局限性；融入国际经济尚未真正与提高经济质量、效率和可持续发展的要求紧密结合。



范明政指出，FTA指数是一项重要工具，有助于衡量地方对FTA的实施和利用程度，从而为国会、政府以及各部委全面评估在执行FTA过程中存在的优势与不足提供依据。



FTA指数也反映了对企业扶持政策的有效性，体现了中央与地方之间的协调配合。通过这一指数，各有关机构可以制定出适当的政策，以优化从FTA中获得的利益，尤其是在各项协定的覆盖范围日益广泛、对经济影响日益深远的背景下。FTA指数评估了地方在履行国际承诺方面的成效，并有助于推动增长动力，特别是出口和投资等因素。



范明政要求企业对市场、生产经营结构进行重组。他表示，政府和各部委将继续专注于政策研究和规划工作；开展市场扩展谈判；确保企业在政策和资源获取方面享有平等机会；保障知识产权和防止原产地欺诈；建议对一些适当国家扩大免签入境范围；各部委、地方政府必须与企业和各国大使馆协调合作，以实现越南经济与全球及企业的对接。



*组委会在活动上向在2024年自由贸易协定执行成效评估工作中取得佳绩的省、市颁发了奖状。（完）