越南政府总理范明政出席越南文化旅游推介活动

重庆越南文化旅游推介会是越南文化体育与旅游部为庆祝2025年越中建交75周年暨越中人文交流年举办的系列活动之一。

在活动框架下，双方各机构和企业讨论推动两国文化和旅游合作发展，为两国人民往来创造便利条件等的举措，从而为密切越中全面战略合作伙伴关系和建设具有战略意义的越中命运共同体作出贡献。

范明政在活动上发表讲话时表示，越南一直重视巩固和发展对华友好合作关系，这是越南外交的一贯方针、客观要求、头等优先和战略选择。

范明政指出，两国文化和旅游合作对提升越中全面战略合作伙伴关系水平、构建具有战略意义的越中命运共同体具有非常重要的意义。

范明政强调，越南正在制定文化发展国家目标计划，建议双方在文化、旅游等领域进行更深入、更紧密、更有效的对接，制定适当的扶持政策，分享建设文化和旅游基础设施的经验，为落实越南中两党两国达成的两国关系新内涵作出贡献。

范明政表示，中国将继续是越南最大的旅游市场，呼吁从事文化和旅游领域的企业加强合作，促进两国文化、旅游具体务实的合作项目，为促进文化发展做出贡献。

在此次活动框架内，越南旅游和运输企业与中国伙伴签署并交换了7份合作备忘录。（完）