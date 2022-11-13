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越南政府总理范明政出席第十七届东亚峰会
各国一致认为，东亚峰会合作发展潜力扔有待挖掘。各国一致同意加强协调，促进全面复苏，特别是提高医疗卫生领域的韧性、实现经济复苏，促进贸易，维护供应链和生产链稳定，同时扩大在数字化转型、能源、气候变化应对的合作，力争实现绿色增长和可持续发展的目标。
对于各国共同关心的地区和国际问题，各国一致认为东亚峰会应发挥作用，为维护地区和平、安全与稳定作出贡献。各国强调共享利益，强化责任，确保东海的和平、稳定、航行和飞越安全，避免采取加剧紧张局势、使局势复杂化的行动，不搞军事化，不使用和威胁使用武力，根据包括 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法以和平方式解决争端；呼吁东盟和中国全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），并根据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，制定有效、具有实质性的《东海行为准则》（COC）。
东亚峰会合作伙伴对缅甸局势持续复杂表示关切，同时强调支持东盟在促进对话与和解，寻求措施帮助缅甸局势早日恢复稳定的作用和努力。
对于东亚峰会合作机制今后合作的方向，范明政总理强调，应优先在可持续发展、促进贸易便利化、保障供应链畅通的基础上促进经济复苏；呼吁各国早日开放市场，为商品和服务的流动，加强一体化和解决供应链断裂问题创造有利条件，为促进多边主义、自由、公平、包容的贸易作出贡献，为人民带来实实在在的利益。
东盟希望东亚峰会伙伴支持东盟推动数字化转型、绿色转型、循环经济发展，确保能源安全、粮食安全、信息安全，有效落实绿色、可持续发展的承诺。
范明政总理强调，东盟愿在平等和相互尊重，增进了解、信任、对话与合作的基础上当好EAS伙伴的“可靠斡旋者”，与东亚峰会伙伴共同协商、对话并共同寻求有效、可持续和长期的解决方案，以应对当前的安全挑战。
对于地区和国际问题，范明政总理强调东盟在东海问题上的原则立场，建议各国共同努力，将东海建设成为和平、稳定、合作、可持续发展之海，和平解决争端；呼吁国际社会和东亚峰会国家支持有关各方根据包括 1982 年《联合国海洋法公约》在内的国际法早日达成有效、公平和合理的《东海各方行为准则》（COC）。同时，范明政总理建议东亚峰会伙伴支持东盟落实五点共识，协助缅甸寻求恢复局势稳定的解决方案。
*第十七届东亚峰会结束后，各国领导人一同出席第40届和第41届东盟峰会及相关会议的闭幕式以及柬埔寨向印度尼西亚移交东盟轮值主席国一职的仪式。
11月13日下午，范明政总理率越南代表团离开金边回国，圆满结束对柬埔寨的正式访问，并出席第40届和第41届东盟峰会及相关会议之旅。（完）