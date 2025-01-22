越南政府总理范明政出席智能时代中全球发展座谈会

此次座谈会专门为越南设计，旨在讨论全球贸易和投资趋势，并为预计于2025年底由越南主办的联合国贸易和发展会议第十六届大会制定议程。

越南政府总理范明政在座谈会上认为，各国需要加强合作，携起手来，反对保护主义，促进多边贸易促进发展。

特别是面对智能时代，范明政认为，需要从地缘政治安全角度（即和平与合作）；经济角度（即快速和可持续发展）；环境角度（即可持续开发利用）；社会角度（即进步、社会公平和绝不让任何人掉队）等4个不同角度全面把握“智能时代”。

范明政对联合国贸易与发展会议秘书长丽贝卡·格林斯潘（Rebeca Grynspan）、国际组织领导人和专家学者对越南近年来经济社会发展成就，特别是有效参与全球供应链、有效落实“不让任何人掉队”政策，跻身全球创新指数前15名等予以高度评价表示赞同。

国际组织也为越南发展战略提供许多咨询意见，其中包括有效发挥越南年轻一代的活力和创造力；将外资转化为国家发展的实际效益；推动创新成为摆脱中等收入陷阱的动力。

范明政强调，越南高度重视主办联合国贸易和发展会议第十六届大会，并欢迎来自五大洲的代表。会议举办的地点将与遗产和文化价值联系起来，以便与会代表既可以学习、研究、交流，同时也有机会欣赏和了解越南风土人情。（完）