越南政府总理范明政会见马来西亚国防部长

越南政府总理范明政12月4日下午在河内会见了正在对越南进行工作访问的马来西亚国防部长拿督.斯里.希山慕丁.本.敦.侯赛因(Dato Seri Hishamuddin Bin Tun Hussein )。

范明政在会见中高度评价马来西亚在促进东盟的核心作用和团结中所作出的贡献；强调越南党、国家、政府和人民高度重视推动越马战略伙伴关系稳定、可持续和长期发展。

双方表示，尽管国际和地区形势复杂多变，越南与马来西亚战略伙伴关系依然呈现良好的发展势头，两国政治互信以及双方在文化、教育、旅游和民间交流等领域的合作日益发展。

马来西亚是越南在东盟的第二大投资目的地，在对越南投资的140个国家和地区中排名第10位，投资总额达130亿美元。

越南目前在马来西亚有21个投资项目，注册资本总额超过8.5亿美元。 近年来，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，双边贸易额持续增长，2022年双边贸易额达近150亿美元，比2021年增长17%。

范明政总理希望继续深化越马在各个领域的战略伙伴关系；建议马来西亚支持越南取消IUU黄牌警告，支持越南发展清真产业，为越南清真产品进入马来西亚开放市场。

范明政向马来西亚国防部长通报越南“四不”政策，并重申，越南政府愿为两国国防部推进合作创造便利条件。

希山慕丁重申，越南是马来西亚在地区中的重要伙伴，也是马来西亚在东盟中建立战略伙伴关系的唯一国家。

希山慕丁向范明政通报两国国防部部长会谈的成果。他表示，今后双方将加强代表团互访与接触；尽早设立咨询对话机制；促进军兵种合作；推进培训、国防工业、后勤、军事合作、搜寻救难等领域的合作；在地区和国际论坛上积极磋商并相互支持。

范明政建议两国国防部继续加强合作，为各自国家乃至地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。

双方继续全面、有效落实两国已签署的合作文件； 加强双方在优势领域的合作；支持两国海上执法机构加强信息交流和预防犯罪方面的协调； 开展培训合作； 相互救助海上遇险渔船、渔民； 研究拓展国防工业、物流、军事医学等潜在合作领域等。

范明政希望，作为两个积极成员，马来西亚和越南将继续支持，提出切实倡议和行动，旨在增强东盟区内团结及其在地区安全架构中的中心作用

特别是，推动《东海各方行为宣言》（DOC）有效实施，早日签署《东海行为准则》（COC），维护安全与航行飞越自由与安全；在1982年《联合国海洋法公约》等国际法的基础上和平解决争端，为维护东海和平、稳定、合作与发展环境作出贡献。（完）