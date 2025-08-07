越南政府总理范明政会见日本三菱日联金融集团社长龟泽宏规

龟泽宏规在会见中表示，在越南政府总理及相关部委的支持下，双方合作关系持续深化，有效提升了银行治理水平和稳健发展能力。



龟泽宏规评估，越南是地区最具吸引力的投资目的地之一，对日企重要性日益提升。因此，三菱日联金融集团希望为银行业、越南经济以及越日合作做出贡献。



三菱日联金融集团继续发挥越南商界与管理机构之间的桥梁作用，继续支持越南发展国际金融中心，积极支持农业和食品领域的初创企业和创新举措；合作推动银行和金融业绿色转型。

范明政高度评价三菱日联金融集团在越投资成效，并强调，越日关系正在发展良好，越南应继续借鉴日本发展经验。范明政高度赞赏三菱日联金融集团与越南财政部成功协办6场越南总理与日本大型企业对话会，旨在倾听和及时有效解决系列问题和建议，巩固日企的投资信心。



范明政建议，三菱日联金融集团继续深化与越南的合作，助推越日全面战略伙伴关系发展，并重申，越南政府将继续为日本银行在越合作投资创造便利条件，这是明智的投资方向。



在此基础上，范明政提议三菱日联金融集团继续与越南财政部加强合作，进一步完善法律框架，推进岘港和胡志明市国际金融中心建设运营；分享发展经验；促进双方在数字经济、绿色经济、循环经济等新兴领域合作。



同时，发展资本市场，推动绿色金融和碳信用机制，对接亚洲零排放共同体（AZEC）资金渠道；促进改革创新和支持初创企业；在越南举办关于投资发展会议，助力越企与国际伙伴对接沟通。（完）