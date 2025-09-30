范明政强调，维亚切斯拉夫·沃洛金此访对加强越俄立法机构关系，促进越俄全面战略伙伴关系发展具有重要意义，是双方继续推动落实两国领导人近年来所达成的共识的重要契机。



范明政祝贺俄罗斯在近年来取得的重要成就，并重申，越南党、国家和人民高度重视与俄罗斯的传统友谊和全面战略伙伴关系，愿深化与俄罗斯在各领域的合作。



越南政府总理范明政会见俄罗斯国家杜马主席沃洛金。图自越通社

范明政建议俄罗斯国家杜马在法律方面创造有利条件，以帮助解决困难和障碍，促进两国各领域合作；支持经贸与投资合作，力争早日实现双边贸易额达到150亿美元的目标，同时有效利用《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》，鼓励两国企业到对方国家投资。



维亚切斯拉夫·沃洛金感谢越方的热情友好接待，并强调，尽管世界局势发生诸多变化，但越南一直是俄罗斯始终如一的朋友，俄罗斯一向将越南视为其在亚太地区和东南亚的重要且优先合作伙伴。



在议会合作方面，维亚切斯拉夫·沃洛金指出，俄罗斯联邦会议各政党虽然政治倾向不同，但一致支持进一步巩固和深化与越南的关系。他重申，俄罗斯联邦会议愿与越南配合落实高层协议，支持两国政府在各领域加大合作力度，特别是加强经贸与投资合作。俄罗斯联邦会议将继续与越南国会密切合作，完善双边合作的法律框架，为深化越俄全面战略伙伴关系作出贡献。



双方一致同意进一步深化在人文、教育培训、医疗卫生、国防安全及越南交通基础设施建设等领域的合作，加快双边免签协定谈判进程，为促进地方、旅游和劳务合作创造便利条件。



值此机会，范明政通过沃洛金转达了对俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京的亲切问候。（完）