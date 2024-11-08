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越南政府总理范明政会见中国重庆市委书记袁家军
重庆市委书记袁家军对能够迎接范明政总理一行感到荣幸，并强调，越南五年来连续是重庆市在东盟的最大贸易伙伴和最大投资目的地，重庆市委和政府高度重视与越南友好合作关系。
袁家军高度评价两国外交部领导人交换越南驻中国重庆市总领事馆成立公函，并相信，越南驻重庆市总领事馆将为推动越南与重庆乃至中国西部地区在所有领域的合作关系上升到新台阶搭建重要桥梁，为双方企业和人民带来实实在在的利益。
谈及双方未来合作，范明政总理建议促进各级代表团互访与交流，进一步加强越南与重庆之间互相理解，建议重庆市有关机关支持越南完善相关手续，让越南驻中国重庆市总领事馆正式投入运作，为越南驻中国重庆市总领事馆有效运行，发挥双方合作交流的桥梁作用提供便利。
范明政建议继续进一步深化双方在各领域的务实合作，巩固物质基础设施，建议重庆有关机关为越南企业有效开发中国至欧洲国际联运铁路，将越南货物出口到第三国创造便利条件，进口更多越南优质产品，利用双方进出口货物结构互补性，提高双边贸易额，进一步加强旅游、文化、教育、民间交流和地方合作等方面的合作关系，开通更多重庆至越南主要地方之间的直达航线，便于双方人员出行。
袁家军强调，重庆市政府将为越南驻重庆总领馆创造便利条件，与越南各部委和地方密切配合，落实好范明政总理提出的建议。他希望双方在工业生产、新材料、新能源、仓储、物流和旅游等重庆具有优势或双方具有需求的领域开展合作，为构建中越命运共同体做出积极贡献。 （完）