越南政府总理范明政主持越南全国80项重点项目开工和竣工仪式

值此庆祝越南南方解放、国家统一50周年之际，4月19日上午，越南政府总理范明政在胡志明市新山一国际机场T3航站楼主会场主持越南全国80项重点项目开工和竣工仪式。



全国80项重点项目开工和竣工仪式在新山一T3航站楼主会场以线下形式举行，与全国34个省市的79个分会场连线，并在越南国家电视台VTV1频道现场直播。



据越南建设部的报告，80个项目的总投资额超过445万亿越盾，其中开工建设项目投资额为305万亿越盾，竣工项目投资额为140万亿越盾。国家财政资金占18.5万亿越盾，非国家财政资金为260万亿越盾。这些项目包括40个交通基础设施项目、12个工业与民用建设项目、12个教育项目、9个文化社会项目、5个公共卫生项目和2个水利工程项目。



范明政总理在仪式上致辞时强调，50年前的历史胡志明战役和1975年春季大捷是越南全民族对独立、自由、和平的渴望的巅峰，其彻底解放越南南方，实现国家统一。



50年来，在越南共产党的光辉旗帜下，越南经历了95年的光荣历程和80年的建国卫国事业，实践证明：“我党不断成长壮大，越加伟大。我国不断强盛、自强，人民的物质和精神生活不断提高。可以肯定的是，我们取得了具有历史意义的巨大成就，‘我国从未像今天这样拥有如此的国力、地位和国际声誉’。”



范明政总理表示，从本届政府任期开始，政府和政府总理便指导各级部门、地方着力落实越共十三大决议，努力实现两个百年发展目标：到2030年（建党百年），越南力争发展成为现代工业中等收入发展中国家；到2045年（建国百年），成为高收入发达国家。



我党已明确指出，为了实现上述目标，其中一项重要解决方案就是调集资源，完善同步、现代的国家经济社会基础设施，以公共投资引导私人投资，激活和释放一切资源以推动国家发展。



贯彻党的方针，近年来政府及各部委、地方以高度决心，调集资源，打通瓶颈，化解障碍，克服困难挑战，力争在2025年内完成多个重点项目。

范明政总理指出，此次开工和竣工的80个重点工程项目中，有47个项目如：5条高速公路项目通车，总长227公里，使全国投入运营的高速公路总里程达到2268公里；得乐省克容帕（Krong Pách）上水库项目，服务超过1.4万公顷农田灌溉及为逾10万个家庭供水；昆岛县军民医疗中心、守德市旭门区综合医院，以及若干教育、医疗、文化设施投入使用。特别是，新山一国际机场T3航站楼也在此次重大节日中提前两个月完工并投入使用。



此外，还有33个新开工项目，包括：河内市3.5号环路与升龙大道立交项目；胡志明市二环路第1和第2分项目；广平省洞海机场T2航站楼项目；金瓯机场升级扩建项目；宁平至海防高速公路项目；海阳省永旺购物中心项目；太原大学三期建设项目；金瓯省综合医院项目；陈题工业区基础设施项目等。



范明政总理强调，此次开工和竣工的重点经济社会项目，均是具有战略意义的重要工程，展现了党、国家以及各部委、行业、地方与企业在打造新发展空间、夯实基础、推动经济社会发展、保障民生、国防安全和不断改善人民生活方面的决心与意志，是国家迈向强劲发展新纪元的坚实基础。



范明政希望，这些项目将成为重要的、具有“象征意义”的工程，助力塑造越南在世界版图上“独立-和平-统一-自强-幸福-富足-文明-繁荣”的形象，最终目标是让人民过上幸福与富裕的生活。



在1975年四月历史性日子里，本着“神速、果敢”的精神，范明政总理郑重宣布全国80项重点工程项目一律动工和竣工。（完）