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越南政府总理范明政主持科技市场发展会议
在此背景下，政府重点确保“4个稳定”：宏观经济保持稳定、通胀得到抑制、衡量宏观经济各大指标得以保障；各类市场稳定运行、商品和服务价格平稳；人民的物质和精神生活稳定；政治稳定，社会治安秩序得到保障等。
范明政总理指出，越南的科技市场是社会主义定向市场经济体制的重要组成部分。多年来，越南党和国家一直重视投资并出台多项相关主张和政策。科技市场初步形成并取得了一定的成效。但其未能满足经济社会发展的需求，与其它部分市场相比发展速度较为缓慢，存在不少“瓶颈”。
2021-2030年十年科技发展战略中明确规定：“促进科技市场强劲发展并与国家科技数据库建设相结合；将国家技术交流平台与各地方科技成果应用和转让中心有效对接起来”。
因此，大力发展科技市场是第四次工业革命背景下推动科技创新发展，在生产力、质量和效率上取得突破，提高国家竞争力的主要任务和解决方案之一。
值得一提的是，会议将针对各所院校的研究成果和知识产权相当丰富但科技产品仍然非常有限的情况寻找解决方案，同时讨论鼓励企业积极投入和购买科技产品的措施。
各部委、行业、组织代表和科学家在会议上讨论了中介组织、经纪人、联系、促进科技产品交易和流通；发展国家科技市场基础设施，与区域和国际市场接轨；科技市场发展的体制、机制和政策；加强国家在引导、规范和有效支持科技市场发展的作用等。（完）