越南政府总理范明政主持政府总理与妇女对话会

值此越南10.20妇女节之际，10月15日上午，越南政府总理范明政主持召开题为“推进性别平等并发挥妇女在经济社会发展中的作用”的与妇女对话会。此次会议以线下方式在政府总部举行，同时与62个省市的分会场视频连线。

越南妇女联合会主席何氏娥女士在会上致辞时表示，越南党和国家一贯重视妇女工作，多项计划、政策和提案已得到政府的批准并组织实施，这为妇女的发展创造了有利条件。 各位女性干部、会员和各阶层妇女一直付出不懈的努力，积极学习和工作，进而充分展现了妇女在国家发展中的重要作用。

越南第十五届国会的女性代表比例达到30.26%，在190个国家中排名第62位；女职比例达48.3%； 女性领导的企业比例为26.5%，使越南女性进步指数在参加考察的58个国家中的排名上升第9位，在东南亚6个国家中的排名上升第2位。

此次会话会的主要内容包括：妇女对经济发展的作用、妇女及社会保障问题、性别平等问题、妇女与未来一代等。

越南政府总理范明政在对话会上发表讲话时表示，越南妇女在各个时期中在国家建设、捍卫与发展事业中一直发挥着特殊作用并做出了巨大贡献。无论处境如何、无论在何岗位上，越南妇女一向发挥着“英雄、不屈、忠厚、能干”的传统，这是胡志明主席送给越南妇女的八个金字。

越南党和国家一直重视性别平等工作，致力于女性的赋能和发展。同时在培养女性干部、妇女保健、妇女就业等方面出台了多项主张和政策，进而为妇女创造了良好环境和有利条件，让她们更好地发挥自己的地位和作用，并有更多的为家庭、社区和社会做出贡献的机会。

范明政总理认为，为了给妇女带来更加美好的生活，让她们拥有更多的为社会和国家做出贡献的机会和条件，并不让任何人掉队，我们还有很多的事情要去做。

政府总理范明政表示希望通过此次对话会聆听女性代表的意见、共同分担和解决各种问题，并共同承担在实现性别平等目标和致力于妇女发展等方面的责任。

本着民主和坦诚的精神，政府总理范明政建议与会代表分享自己的心思、愿望以及所遇到的困难和障碍。同时要求相关部门、行业给她们提出最负责任的回答。

政府总理与妇女对话会是各阶层妇女向政府总理和政府成员传达妇女所关注的问题的良好机会。同时也是政府总理动员和鼓励妇女更加努力和下决心实现自己的愿望和梦想，释放每个人现有的潜力，为建设繁荣幸福的国家贡献力量的良好机会。

借此机会，范明政总理向在实施政府的《宣传动员妇女参与解决各种社会问题（2017-2027年）》和《支持妇女创业（2017-2025年）》等提案中取得优秀成绩的10名模范女性个人颁发奖状。

此外，在对话会上，范明政总理同越南社会保险机构、教育与培训部、文化体育与旅游部、公安部、通信与传媒部等部门领导解答了女性代表提出的多项问题，如：增加有权享受生育保险待遇女员工数量的解决方案；建议制定国家级家长教育总体计划；建议加大对妇女协会及相关团体的基础设施系统的投资力度，并提高其信息技术应用能力等。

范明政总理在会上发表总结讲话时表示，社会保障和性别平等是当前得到社会高度重视的问题。越南党和国家一贯本着保证男性与女性在政治、经济、文化和社会领域上的机会、参与和受益权等方面的真正平等。

范明政总理表示，政府将研究和制定旨在提高妇女的社会保障水平的政策，其中包括与就业、培训、保险、住房、幼儿园、学校等领问题有关的政策。

政府总理范明政要求继续维持政府总理与妇女之间的对话机制；建议各省市人民委员会主席与妇女进行对话，以更加有效地解决相关问题。（完）