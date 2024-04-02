越南政府总理范明政主持召开经济外交工作会议

越南政府总理范明政于4月2日主持召开政府总理与越南驻外代表机构关于促进经济外交工作服务2024年及今后一个时期发展的会议。

会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在政府驻地，分会场设在越南驻外代表机构和各省、中央直辖市人民委员会。

会上，范明政向越南驻外代表机构干部和人员转达了阮富仲总书记的亲切问候和成功的祝愿。

范明政表示，投资、出口、消费是三大传统增长动力，绿色经济、数字经济、循环经济、共享经济等是新动力。在当前背景下，需要快速、可持续发展，不牺牲社会进步、公平、社会保障、环境来追求单纯的增长，实现经济与社会、文化、环境和谐发展；国家、人民、企业、投资者和合作伙伴之间实现利益和谐风险共担。

因此，要继续把民族力量和时代力量、外部力量和内部力量结合起来，最大限度地挖掘国家发展潜力。范明政强调，“资源源于思维，动力源于创新，力量源于人民”。

本着这一精神，范明政提出了部分讨论议题，包括继续审视和把握世界和地区形势，巩固现有市场，拓展新市场；通过提升品牌、产品质量、绿色转型和数字化转型，克服全球供应链和生产中断；加强国内与国外、各部委之间、企业-国家-人民之间的协调等。

据外交部在会议上的报告，落实2023年有关政府实施中央书记处关于经济外交工作的指示的2022-2026年行动计划，各部委、各地坊全面、深入、实质性地开展经济外交工作，开辟了新的突破性方向，为国家经济社会发展作出了切实贡献。

2023年初至今，在越南党和国家领导人的近60场高层对外活动中，经济内容成为了重点，带来了具体、实质性成果，达成出了许多经济合作承诺和协议，其中，推动出口市场开放，大力吸引绿色经济、能源转型、高科技农业、旅游、劳动力等新领域的资源等的内容成为越南与东北亚、欧洲、北美等各大伙伴以及南亚、东欧、中东、非洲、拉美等潜在伙伴的各项高层对外活动的重要部分。

经济外交活动推动2023年越南进出口总额达到6830亿美元，其中贸易顺差约280亿美元，创历史最高水平。在全球贸易投资萎缩的背景下，越南吸收外资近366亿美元，增长32.1%；外资实际到位资金达近232亿美元，创历史新高。

范明政在会上要求推动“三发挥”：发挥国家地位和实力，促进出口、招商引资；发挥民族力量和时代力量，促进经济外交、文化外交、民间交流和旅游发展；发挥越南人的活力、创造力、灵活性和智慧，实现市场多样化、供应链和生产链多样化，并最大限度利用科学技术和创新创业的成果。

范明政指出，经济外交工作要继续服务国家发展任务，同时尊重合作伙伴正当合法利益，并指出了经济外交的四大方向。其中包括组织好高层领导对外活动和各级对外活动，将经济内容纳入对外活动重点；与各伙伴明确具体可行的产品、项目和计划并推动实施。

范明政强调，“我们要为海外越南人为国家发展进程作出贡献创造更加有利的条件，使其成为今后开展经济外交工作的重要主体。”

范明政要求2024年经济外交必须本着“思维改进、战略创新、观念和行动统一；机遇必须抓住，障碍必须解决，方案必须突破，实施必须有力、有效、有重点、有针对性和可持续。（完）