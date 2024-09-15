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越南政府总理范明政主持召开热带风暴 “摩羯”救灾重建工作视频会议
设在政府总部的主会场与越南国家自然灾害防治指导委员会办公室分会场和北部26个省市分会场视频连线。越南政府常务副总理阮和平（得乐省分会场），政府副总理陈红河、黎成龙、胡德福与会。
截至9月15日上午，热带风暴 “摩羯”及其后续影响已致越南348人死亡和失踪，其中，281人死亡和67人失踪。会议开幕之前，全体代表起立，为遇难者默哀一分钟。
范明政总理在会议上发言时表示，热带风暴 “摩羯”登陆强度大、暴雨洪水灾害持续时间长、局部降雨强度大，影响范围广，给人民群众生命与财产和基础设施造成严重损失。
自从热带风暴 “摩羯”生成，进入东海，并出现影响大陆的可能性，越共中央政治局和政府立即指示，密切关注事态发展，以及时应对。越共中央政治局已召开会议，听取各方面情况报告并作出结论。党和国家领导人、党中央政治局委员亲自到灾区指导，督促，做好热带风暴 “摩羯”及其引发的暴雨、山体滑坡和洪水防范应对和灾后重建工作。
特别是，政府总理签发9个关于热带风暴 “摩羯”及其引发的暴雨、山体滑坡和洪水防范应对和灾后重建工作的指示。
范明政总理要求会议审时度势，重点讨论，建言献策，提出解决方案，以尽快做好灾后重建工作，稳定生活，恢复生产经营活动，促进实现经济增长的目标。（完）