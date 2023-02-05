越南政府总理范明政主持召开中部以北地区和沿海地区经济社会发展会议

2月5日上午，越南政府总理范明政在平定省归仁市主持召开以“连接——海洋经济突破——快速、可持续发展”为主题的越南中部以北地区和沿海地区经济社会发展会议。

会议讨论政府落实越共中央政治局2022年11月3日颁布关于到2030年和远景展望到2045年越南中部以北和沿海地区经济社会发展、保障国防安全和促进投资的第26号决议的行动计划的情况。

范明政在会议上发表讲话时指出，中部以北地区和沿海地区在经济、政治、文化、社会、环境、对外、国防安全、海洋岛屿主权等方面具有特别重要的战略作用和地位，是国际经济文化交流的重要桥梁，尤其是在海洋经济发展中具有重要意义。

该地区拥有便利的交通系统， 丰富而且储量大的自然资源和矿产，旅游资源独特和颇具吸引力、悠久的历史和特色的文化，人力资源巨大等优势，尤其是拥有联合国教科文组织承认的5个世界文化与自然遗产和6个非物质文化遗产。

然而，范明政认为中部以北地区和沿海地区的经济社会发展情况与该地区的独特潜力和竞争优势不相称，在机制和政策、基础设施和人力资源方面仍然存在局限性。

范明政要求中部以北地区和沿海地区为发展事业调动各种资源，以人和企业为发展的中心、主体、资源、动力和目标。

范明政要求各部委、行业和中部以北和沿海地区14个省市尽快制定方案和行动计划，认真有效地落实中央政治局的第26-NQ/TW号决议和政府行动计划；着力完善制度、区域规划和互联互通政策；进行经济结构调整，推进海洋经济发展，以数字化转型为重点，促进绿色经济、循环经济、旅游经济、森林经济、 农业经济发展；大力发展城镇体系，促进地区经济社会基础设施投资等。

在促进招商引资方面，范明政要求贯彻落实“合作与发展”的方针，并做到“平等、共同发展、互利共赢”，同时对社会、劳动者、环境保护负责任， “利益和谐，风险共担”；着力化解困难，促进投资发展；以质量、效率、科技、环保为基础进行选择性的招商引资等。

* 在会议上，中部以北和沿海地区各省市公布了有关工业园区基础设施，投资建设海港，风电， 基础设施尤其是高速公路和机场， 旅游及物流发展等领域的优先招商引资项目。（完）