越南政府总理范明政与柬埔寨首相洪玛奈通电话

按照柬埔寨方面的建议，越南政府总理范明政15日下午与柬埔寨首相洪玛奈通电话。



在友好的气氛中，越南政府总理与柬埔寨首相对越共中央总书记苏林与柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森8月14日的通话成果表示赞赏。



双方一致同意将有效落实两党最高领导人达成的共识，并相互通报了各自国家情况，明确了未来深化双边合作的重点方向，特别是在互联互通、贸易和投资领域的合作。



双方高度评价两党高层会晤以及越老柬三党、三国总理高层会晤（2025年2月）取得的重要成果，一致同意不断增强政治互信，秉持"睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定"方针，发挥现有合作机制效能。

双方同意以"利益共享、风险共担"精神提升经济合作效率，力争早日实现双边贸易额达200亿美元目标；扎实推进地方间互联互通，发展口岸经济，促进跨境贸易投资便利化，继续协商解决剩余的划界立碑工作。



范明政建议柬方继续关心，为符合条件的柬埔寨越裔办理入籍手续提供便利，并支持柬埔寨越裔社群稳定生活、融入当地主流社会并为柬埔寨发展作出贡献，同时为越南企业在柬稳定经营和扩大投资创造有利条件。



双方就共同关心的地区和国际问题交换了意见。范明政重申，越南支持根据国际法和国际惯例和平解决一切争端，并强调，越南将继续与东盟成员国共同推动落实2025年7月28日柬埔寨与泰国达成的停火协议，以发挥东盟在维护地区和平、合作与发展中的核心作用。（完）