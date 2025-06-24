越南政府总理范明政与中国国务院总理李强举行会谈

据越通社特派记者报道，出席在天津举行的世界经济论坛第十六届新领军者年会（WEF 16）并对华进行工作访问期间，越南政府总理范明政于6月24日下午在天津与中国国务院总理李强举行会谈。



会谈中，范明政强调，越南始终将发展对华关系视为越南外交政策中的客观要求、战略选择和头等优先；相信中国将继续发展和提升其在全球发展、安全和文明等问题中的重要作用。范明政还介绍了越南在以苏林总书记为首的越共中央领导下正在大力推进的改革进程。



李强强调，范明政总理连续三次出席在中国举办的WEF会议，其体现出越南对中国及越中关系的高度重视和优先方向。李强对越南近年来取得的重要成就表示祝贺，同时支持越南顺利实现各项发展目标，成功举办党的十四大。



两国总理回顾了近年来合作成果并一致认为，两党两国关系取得了强劲而实质性的变化，出现了许多积极亮点，例如高层交往保持频繁，政治互信不断增进，建立了许多新的合作机制；经贸、投资和旅游合作保持增长势头；铁路和航空合作得到推进；地方合作和人文交流蓬勃发展。



双方一致同意继续有效落实，将两党两国最高领导人的共识和两国总理会晤成果转化为现实和具体成果，保持高层及各级别定期接触，提升各领域合作质量和有效性，加强在多边框架内的协调配合，维护和平稳定环境，为两国人民带来更多利益。

范明政建议双方进一步发挥国防安全合作在两国关系中的枢纽作用；提升各领域务实合作质效，保持两国政府间陆地基础设施建设、货币和海上合作工作组以及经贸、科技合作委员会的常态化活动；研究在教育、培训、金融、文化和民间交流等领域建立新的工作组。



范明政建议双方同步开展3条连接越中的标准轨铁路，其中优先推动老街-河内-海防线于2025年12月开工建设；希望中方提供优惠贷款、技术转让、人力资源培训等支持，与越方合作打造配套现代化的铁路产业。



范明政希望双边贸易更加平衡、可持续地发展，建议中方进口更多越南农产品，加强电力连接合作，加快建设智能口岸，研究建设跨境经济合作区的试点模式。



范明政还建议双方合作投资建设具有双边关系标志性的大型项目，进一步深化科技、创新、卫生、文化、体育、旅游、航空等领域合作；加强地方合作和人文交流，特别是两国青年一代之间的交流；在多边框架下相互支持。



李强对范明政总理提出的合作建议表示赞同，并希望两国办好中越双边合作指导委员会第十七次会议和外交、公安、国防三部战略对话机制，全面推进两国合作朝着“六个更”方向发展。李强强调，中方愿同越方加快发展战略对接，重视越方尽快开工建设连接两国的标准轨铁路的意愿。



李强建议双方尽快召开铁路合作联合委员会首次会议，加快可行性研究，在确保科学、安全、规范的基础上，采取最佳方案实施建设。李强强调，中方愿扩大进口越南多种优质产品，鼓励有实力的企业在人工智能、数字经济、绿色经济、新一代5G、卫星应用等领域对越投资；愿加强人文交流，加快推进民生援助项目。



会谈中，两国总理就海上问题坦诚交换意见，一致同意携手更好地管控和处理分歧，维护和平稳定。范明政建议双方认真落实两国高层达成的共识以及《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》；与东盟一道，争取早日达成一项具有效力、实质性、符合各方共识的、符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”（COC）。



两国总理还讨论了共同关心的国际和地区问题，同意在地区和国际场合保持协调与配合。李强对越南成为金砖国家伙伴国表述欢迎。（完）