越南政府总理指示全力应对第6号台风

8月30日，越南政府副总理陈红河签发政府总理第153号通知（153/CĐ-TTg），支指示各部委、行业及相关地方集中应对2025年第6号台风“蓝湖”（国际名称Nongfa）。



该通知涉及清化、乂安、河静、广治、顺化等省市；国防部、公安部、农业与环境部、建设部、工贸部、文化体育与旅游部、科技部、教育与培训部、卫生部；越南电视台、越南之声广播电台、越通社、人民报；越南电力集团、越南邮政电信集团、军队工业与电信集团；国家民防指挥办公厅。

通知指出，第6号台风正以每小时约20至25公里的速度向越南中部海域和陆地移动。预计从清化省到顺化市将出现大到特大暴雨，山区极易发生山洪、泥石流，低洼、河谷和城市地区则有严重内涝风险。此次台风来势迅猛，恰逢周末和九二国庆重大活动筹备期间。



为确保人民生命财产安全，政府总理要求有关各省市严密监控台风雨情，及时采取应对措施；全面检查、统计船只，迅速通知仍在海上的渔船回港避风，绝不允许人员停留在船只、养殖棚或海上设施。各地需组织力量，安全转移危险区域群众，尤其是低洼、沿海、滑坡隐患区。



相关部委必须主动保障堤坝、水库、水电工程、电力、通信及必需品供应安全，随时部署救援力量。气象水文机构须持续提供准确、及时的信息。各新闻单位需增加播出时长，及时传播防灾信息，帮助人民主动应对。政府办公厅负责督促落实，并及时向总理和副总理报告突发问题。



国家水文气象预报中心主任梅文谦副教授表示，8月30日下午，第6号台风已减弱为热带低压并登陆广治省北部—河静省南部一带。乂安、河静沿海陆地地区已出现6-7级大风，阵风达8-9级。预计未来6至12小时内，热带低压将继续向西移动至中老挝地区，并逐渐减弱。

河内市有中到大雨，局地有暴雨，并伴有雷暴，局部地区可能出现龙卷风、雷击和强阵风。最低气温23-25摄氏度，最高气温28-31摄氏度。（完）

