越南政府总理指导促进经济增长确保经济增长8%以上的目标成功实现

该指示明确指出，2025年经济增长8%目标是艰巨任务，挑战众多，但要下定决心完成，以为后续阶段实现经济两位数增长注入强劲动力。



该指示提出了一组任务以及核心、突破性的解决方案，以促进经济增长并加快公共投资资金的拨付。具体包括：集中力量坚决、同步、高效地落实中央、政治局、国会和政府的各项决议和结论，充分发挥新出台的机制、政策和突破性规定的作用，立即解除障碍，释放经济发展的资源。



财政部将继续研究并提出税收、费用、规费和土地租金的减免及延期政策等，以支持民众和企业，促进生产经营、旅游和国内消费活动的发展，并在2025年3月15日前向相关主管部门报告。



越南国家银行主动、灵活、及时、高效地执行货币政策，并与合理扩张的财政政策及其他宏观政策紧密协调、保持平衡；重点更高效地实施利率、汇率、信贷增长、公开市场操作、银行间市场、再融资、货币供应、票据发行等方面的管理任务和解决方案。



各部委、机关和地方继续支持企业落实试点机制、特殊政策、新出台的突破性规定，以及针对高科技产业投资于工业园区、经济区的“绿色通道”机制。农业与环境部立即制定绿色项目分类和绿色标准，为绿色发展融资提供基础。



河内长春鞋业公司正在生产出口到欧盟市场的鞋子。图自越通社

各部委、机关和地方集中审核、修订和完善不再适用、重叠或不完整的规定，遵循“问题出现在哪里，就从哪里解决”的原则，由相应层级机构主动处理，并立即在权限范围内执行，或向有权机构提出修改和完善的建议；加强分级授权，同时强化检查、监督，并提升干部、公务员、职员的执行能力。



各部委、机关和地方加快推进公共投资资金的拨付，力争2025年公共投资资金的拨付率至少达到政府总理下达计划的95%，以公共投资为引领，激活并吸引社会各方面资源。



政府总理要求工贸部牵头，配合外交部及相关部委、机关，支持企业有效利用已签署的17项自由贸易协定中的承诺；加快推进谈判，努力早日签署与中东、瑞士、挪威、芬兰、印度、巴西等国家的自贸协定；加大对对重点拓展中东、清真（Halal）、拉美和非洲市场等新兴市场、潜在市场的开发力度。



指示要求各部委、机关和地方依据各自职能、任务和权限，主动灵活地实施综合性措施，以推动文化发展，切实落实社会保障政策，实现可持续减贫；保护环境，主动防灾减灾，应对气候变化，采取强有力措施，履行《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）的承诺；保持政治稳定，巩固和加强国防安全；做好政策宣传工作，持续推动务实高效的对外交流和国际一体化进程。（完）