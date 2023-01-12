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越南政府总理和老挝政府总理参观越老双方合作成就图片展

越通社驻老挝记者报道，在从1月11日至12日对老挝进行正式访问、共同主持老越政府间委员会第45次会议、总结2022年老挝-越南团结友好年的框架内， 1月12日上午，越南政府总理范明政和老挝政府总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）以及两国政府高级代表团参观了由越南通讯社举办的越老双方合作成就图片展会。
展会展示了反映多年来越南与老挝全面合作关系的照片，重点关注两国金融-银行、能源、电信、农业、林业等经济领域。其中有许多越南企业在老挝全国投资的突出项目，特别是在老挝边远困难地区的投资项目。这些项目不仅为当地乃至老挝的社会经济发展做出了许多积极贡献，而且有助于创造许多就业机会，帮助当地居民全面改变的落后农业耕作习惯，增加收入，并得到了老挝各级领导人的高度赞赏，老挝人民的大力支持，如：第一色可曼（Xekaman）水电站、越南阿速坡省橡胶园项目等。

通过本次图片展，组委会想要向越南和老挝两国总理、代表和企业家介绍两国双方合作成果，从而进一步了解越老两国的特殊关系，特别是两国在经济领域的合作。

越老双方合作成就图片展在老挝首都万象国家会议中心举行，引起了两国各部委和行业领导以及越南、老挝众多企业领导的高度关注。（完）
 

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来河内古街体验 昔日春节习俗

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