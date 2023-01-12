越南政府总理和老挝政府总理参观越老双方合作成就图片展

展会展示了反映多年来越南与老挝全面合作关系的照片，重点关注两国金融-银行、能源、电信、农业、林业等经济领域。其中有许多越南企业在老挝全国投资的突出项目，特别是在老挝边远困难地区的投资项目。这些项目不仅为当地乃至老挝的社会经济发展做出了许多积极贡献，而且有助于创造许多就业机会，帮助当地居民全面改变的落后农业耕作习惯，增加收入，并得到了老挝各级领导人的高度赞赏，老挝人民的大力支持，如：第一色可曼（Xekaman）水电站、越南阿速坡省橡胶园项目等。



通过本次图片展，组委会想要向越南和老挝两国总理、代表和企业家介绍两国双方合作成果，从而进一步了解越老两国的特殊关系，特别是两国在经济领域的合作。



越老双方合作成就图片展在老挝首都万象国家会议中心举行，引起了两国各部委和行业领导以及越南、老挝众多企业领导的高度关注。（完）