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越南政府总理主持有关人口数据库提案总结全国视频会议

该提案是一项艰巨的、前所未有的工作；直接影响所有人，所以需要专注、高度的决心、巨大的努力、激烈的行动。

8月9日上午，越南政府总理、国家数字化转型委员会主任范明政主持全国视频会议，对“2022-2025年，远景展望至2030年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务国家数字化转型提案” （6号提案）实施6个月进行总结。

范明政在会议上致开幕词时表示，“2022-2025年，远景展望至2030年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务国家数字化转型提案”是具体化国家数字化转型事业的提案。

该提案是一项艰巨的、前所未有的工作；直接影响所有人，所以需要专注、高度的决心、巨大的努力、激烈的行动。

2022年前6个月，6号提案从中央到基层得到实施，取得初步积极成效，获得人民、企业的广泛支持和高度评价。

进而有助于改变公民的管理方式；克服不一致性，提高公民信息管理的质量和效率；节省时间和资源；为开展在线公共服务服务人民和企业创造有利条件和重要基础，为促进数字政府、数字经济和数字社会发展，以及促进经济社会快速复苏和发展作出贡献。

范明政强调，所取得的成果只是第一步，为完成6号提案的2022年前6个月及后续几年的目标，我们还有很多工作要做；许多既定工作实施进度缓慢，必须迅速实施；有些事情我们认为是“危险的”，从现在开始，如果没有坚决和同步的指导，就很难完成。

政府举办本次会议意在对前6个月所取得的成果进行评估，吸取有效、宝贵经验和好做法，指出所存在的不足和障碍，提出今后需要解决的措施，以更加有效地实施6号提案。（完）

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