越南政府总理与巴西总统会谈：越南与巴西关系升格为战略伙伴关系

范明政总理对本届峰会议程聚焦消除贫困、可持续发展以及全球治理改革等发展中国家共同关注的问题给予了高度评价。



卢拉总统相信，凭借积极主动的外交政策，以及作为一个在国际政治、经济、文化事务中拥有发展经验和视野的高度负责中等国家，越南代表团将为峰会的成功作出积极贡献，既彰显越南在G20中的地位，又展现出越南在解决全球问题中的高度负责与贡献。



回顾越巴建交35年来的发展历程，范明政总理表示，越南与巴西的关系有着诸多共同点。近年来，两国关系在多个领域上取得了积极进展，高级别和各级别代表团互访频繁，经贸关系持续稳定增长，同时双方在多边论坛上保持密切合作。



卢拉总统同意采取措施进一步加强两国关系，包括加强各级尤其是高级别代表团的互访与接触，有效落实已签署的合作文件。



卢拉总统对范明政总理提出的建议，包括巴西承认越南的市场经济地位，以及在2025年启动与南方共同市场（MERCOSUR）的自由贸易协定谈判等建议给予积极回应。



为了深化两国在双边、区域和全球层面上的关系，双方领导人一致同意将越巴关系提升为战略伙伴关系，并发表了越南与巴西关于将两国关系升格为战略伙伴关系的联合声明，明确了双方合作的原则与方向。两国领导人指示两国外交部门尽快制定并完成战略伙伴关系的具体内容。



双方还同意采取措施，推动双边关系与新的关系框架相匹配，包括加强代表团尤其是高层互访、落实范明政总理2023年9月访问期间签署的合作文件，如教育合作协议、农业合作谅解备忘录的行动计划，以及2024-2025年外交学院合作行动计划；推动早日召开越巴经济与贸易合作混合委员会第三次会议、科技混合委员会首次会议及两国外交部间第九次政治磋商会议；加强青少年足球培训，并探索在高科技、数字化转型、能源转型、生物燃料、环保及应对气候变化等新领域的合作。

两国领导人高度评价防务与安全合作的重要性，并同意加强在军官培训、国防工业、防务贸易、后勤、军事医学及维和领域的合作，推动打击跨国犯罪和网络安全等方面的合作。



范明政总理高度评价巴西将派团参加2024年12月在越南举行的国际防务展，其中包括巴西航空工业公司（Embraer）。



在国际和地区事务上，两国领导人一致同意加强在全球治理、联合国改革、消除贫困及应对气候变化等议题上的合作。双方还共同认为，应通过和平手段、以国际法和《联合国海洋法公约》（1982年）为基础解决国际争端和分歧。（完）