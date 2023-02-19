越南政府发布2030年首都河内发展行动计划

越南政府总理近日发布了政府关于落实越共中央政治局《关于到2030年和远景展望到2045年首都河内发展方向和主要工作任务的第15号决议（15-NQ/TW）》行动计划的第12号决议。

根据政府的行动计划，从现在到2030年，首都河内将发展成为“文献-文明-现代”的国际都市，是红河三角洲、北方重点经济区、首都地区乃至全国的发展中心和动力地区，深度融入国际社会，具有很强的地区和世界竞争力，与地区发达国家首都齐头并进。

力争2021-2025年河内地区生产总值年均增速约达7.5%~8.0%，2026-2030年期间年地区生产总值增长8.0-8.5%，到2025年人均GRDP将达到8300至8500美元左右，到2030年将达到12000至13000美元左右的目标。

2025年加工制造业占GRDP的比重达到17%左右，2030年达到20%左右；2025年数字经济占GRDP的比重将达到30%左右，到2030年将达到40%左右；2025年应用高新技术的农业产值所占的比重达到70%，到2030年达到80%；2025年劳动生产率平均提高7.0%至7.5%，到2030年达到7.5%。2025年城镇化率将达到60%至62%，到2030年达到75%等。

到 2045 年的愿景：首都河内成为一个具有高生活水平和生活质量的全球互联城市，人均 GRDP 超过 3.6万 美元； 经济、文化和社会发展全面、独特、和谐； 成为全国典型城市； 具有与地区和世界发达国家首都相当的发展水平。

决议已提出实现上述目标的任务和措施，包括推动首都经济快速、可持续发展，统筹推进经济结构调整和增长模式转型，发展文化产业，建设优雅文明的河内人，不断改善市民生活水平，提高规划工作质量，有效开发资源，保护环境，保障国防安全，加强对外工作，加快一体化进程，进一步完善首都法律法规，满足新时代首都的发展要求等。

河内市抓紧指导各级部门制定具体目标计划，将河内引领全国完成工业化和现代化目标，成为“绿色-文化-智能-现代”的城市，成为地区乃至全国发展中心，具有区域乃至世界竞争力，与地区发达国家的首都相媲美。

同时，大力促进与全国各省市及北方重点经济区、红河三角洲、中部地区、北部地区的对接，开发彼此的潜力，实现共同发展。（完）