越南政府副总理黎成龙会见日越友好议员联盟特别顾问武部勤

黎成龙表示，近年来，越日关系不断深化，政治互信持续增强，经贸合作已成为双边关系的重要支柱。目前，约有60万越南人在日本学习、工作和生活，而在越南的日本人也超过2.3万名。他们不仅为两国经济社会发展作出积极贡献，也成为增进两国人民友谊的桥梁。



武部勤表示，这是他2025年首次访问越南，期待进一步推动日越友好合作关系。他特别提到，此次访问期间已出席越日文化节并出席胡志明市地铁一号线竣工仪式。



武部勤就促进越南与日本友好合作关系的措施提出建议，包括推动越日大学发展被视为两国合作的象征性工程。



武部勤表示，越日大学（VJU）致力于成为亚洲具有影响力的研究型大学，培养高素质、具备实践技能的人才，以满足社会需求。该学校计划设立优质职业培训学院，并与日本大型企业合作，重点开展半导体、信息技术等领域的培训。武部勤希望黎成龙支持推动项目发展。日本政府对此项目给予了高度关注。



黎成龙表示，人才培养是越南三大战略突破口之一。他强调越南设定了2025年GDP增长约8%，力争在2026-2030年实现两位数增长。” 为实现这一目标，越南将人力资源视为最重要的发展动力，在依靠国内资源的同时，积极寻求国际合作。



关于越日大学项目，黎成龙指出，该项目在两国教育合作中具有重要象征意义，并承诺将推动其高效实施。他希望学校聚焦半导体、数字化转型等越南重点关注领域，助力国家发展。（完）

越通社