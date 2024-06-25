越南政府副总理陈红河出席河静越新工业园区项目开工仪式

6月25日，河静省人民委员会同越南-新加坡工业区与城市发展股份公司（VSIP JSC）联合举行河静越新工业园区项目开工仪式。政府副总理陈红河出席开工仪式。

河静越新工业园区项目一期工程占地面积19441公顷，地处石河县，投资总额1.555万亿越盾（人民币4.43亿多元）。

陈红河在开工仪式上发表讲话时表示，越南在加快工业化、城市化进程，注重基于绿色生产、清洁能源提高增长质量，基于知识发展。越南重点发展优质人力资源，可再生能源是提高经济竞争力的新动力之一，除了更新传统增长动力外，注重发展基础设施系统。

北中部和南中部沿海地区拥有港口系统、交通联通、优质人力资源和可再生能源潜力巨大等将成为具有吸引力、吸引战略投资，形成清洁能源、绿色生产与港口系统相结合的生态体系。

陈红河表示相信VSIP Group，以其28年在越南投资合作的经验和威望和其技术优势、绿色视野、惠及社区可持续发展战略，将为绿色转型进程做出贡献。

胜科工业(Sembcorp Industries)集团副总裁陈清源(Tan Cheng Guan)表示，VSIP Group的强劲发展证明了越南与新加坡长期和密切友好关系。自首个工业区于1996年在平阳省成立至今，VSIP已成功在越南13个省市扩展该工业区模式。河静越新工业园区在北中部地区开工成为新的重要里程碑。

目前，VSIP在越南全国各地共有18个工业、城市和服务区，总面积11588公顷。VSIP工业园区项目吸引了来自全世界30个国家和地区的930名客户，投资总额210亿美元，创造30多万个就业机会。

河静省位居北中部地区，是新兴的工业中心，服务东西经济走廊，将越南中部与老挝和泰国东部链接起来。河静越新工业园区拥有战略地位，援助从事食品加工、纺织品服装、电子、电动车、半导体、精密机械和可再生能源等领域生产商供应链生态系统。河静越新工业园区被期望通过吸引外商投资，为当地人民创造就业机会，为该省经济社会发展做出积极贡献。（完）