越南政府副总理陈红河会见法国战略金属和矿物部际代表

陈红河在会见中表示，本杰明·加勒佐此次访问是越南与法国企业在一个具有巨大潜力的新合作领域中的积极信号。此访有助于丰富两国全面战略伙伴关系内涵。

陈红河高度评价法国地质学家在越南的研究成果，这些成果为越南地质学科奠定了基础。他希望法方继续分享关于越南地理、地质的宝贵研究资料。

陈红河副总理指出，越南目前仅在部分地区进行战略矿产和金属的勘查，需要进一步评估储量，并在选择和引进现代环保技术后制定开采和深加工的计划。

陈红河建议法国战略矿产和金属供应部际代表与越南自然资源与环境部及相关合作伙伴进行深入协商，推动法越企业合作试点项目，旨在进行战略矿产和金属开采、深加工技术转让，并为包括越南和法国市场提供产品。

本杰明·加勒佐表示，战略矿产和金属是各国及全球经济社会发展的重要资源。越南是法国在这一领域的重要合作伙伴。

近期，法方积极与越南合作伙伴联系，推进战略矿产和金属开采、加工技术和环保解决方案等方面的合作。

本杰明·加勒佐建议双方开展专家代表团交流，构建共同的信息数据，并制定具体的战略矿产和金属开采、加工计划；同意开展两国企业的试点项目。（完）