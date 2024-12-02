越南政府副总理陈红河会见日本气象水文领域专家团

12月2日下午，越南政府副总理陈红河在河内会见了由前日本驻越南大使深田宏率领的日本气象水文领域专家团。

陈红河强调，越南与日本的关系在“质”的方面取得了显著进展并处在历史最好时期，双方的政治互信达到了高度。两国刚庆祝建交50周年，于2023年将双边关系提升为致力于亚洲和世界的和平与繁荣的全面战略伙伴关系。两国高层和各级代表团互访频繁。日本始终是越南重要的经济合作伙伴。

目前，两国在特别是公平转型等双边和多边框架下开展了合作，特别是，亚洲零排放社区倡议（AZEC）也在朝着碳中和方向转型。双方已经确立了许多合作方向和内容，取得了许多积极成果。陈红河希望日本为越南转让应对气候变化的技术和解决方案。

陈红河对日本在越南实施的合作项目表示赞赏，并建议日本专家和企业应开展更加具体的项目，作为重点项目提交两国政府审批。

陈红河还表示，越南水文气象部门已在东南亚地区确立了自己的地位，获世界气象组织（WMO）选定为 “东南亚灾害性天气预报示范项目”的全球中心。

除了雷达设备外，陈红河强调，最重要的是要依靠观测方法、软件解决方案、数字化转型和人工智能等技术手段，提供准确的气象预报，尤其是各区域的降雨时间和降水量。

陈红河建议越南自然资源与环境部、农业与农村发展部与日本国际协力机构（JICA）和Weathernews公司合作，试点在越南增设一些雷达，并开展技术研究、制定合作机制，以促进双方在气象水文领域的合作。

深田宏大使强调，除了建立坚实的基础设施系统外，要采取应对气候变化的措施，及时、准确地收集和预报信息，以便及时发布预警。

在会见中，Weathernews公司负责人表示，通过世界气象组织的自愿合作计划，日本政府与该公司已向越南提供了X波段鹰雷达设备，以增强对灾害的监测、预报和预警能力，尤其是台风、大雨、洪水和山洪等灾害，从而减少灾害对越南人民生活和经济活动的风险。

未来，Weathernews公司希望继续加强合作，基于雷达数据在越南开展更多的合作事项，进一步提高预报的准确性。（完）