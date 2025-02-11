越南政府副总理裴青山出席2025年世界政府峰会

当地时间2月11日，2025年世界政府峰会在阿联酋迪拜拉开帷幕。峰会以“塑造未来政府”为主题，围绕全球治理、科技创新和经济发展等议题展开深入讨论，旨在促进国际合作，推动全球可持续发展,增强未来政府的执行力。



越通社驻迪拜记者报道，越南政府副总理裴青山出席此次会议，并将从2月11日至13日进行一系列双边活动。按计划，裴青山将在“新兴经济体，利用数字创新和可再生能源推动经济增长与竞争力”专题讨论会上发表重要讲话；在“迈向千年目标行动：越南实现可持续发展目标的经验与成就”专题会议上发言；并与一些国家领导人、国际组织负责人、大型科技创新企业集团领导进行会谈。



裴青山还将与阿联酋高级领导人及各大投资基金和企业集团负责人会面，探讨如何推动有效落实合作承诺与协议的措施，最大限度地利用双边合作机会，推动国家建设和发展的进程。

世界政府峰会是一个致力于塑造未来全球政府的全球平台，于2013年举办首届，每年2月在迪拜举行年度峰会。

据组委会介绍，今年的会议将吸引包括30多位国家元首和政府首脑，140个国家和地区的政府代表，80多个国际组织和机构的负责人参加。（完）