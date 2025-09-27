越南政府副总理裴青山出席首届可持续、包容和具有韧性的全球经济双年峰会

据越通社驻纽约记者报道，本次峰会由联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯倡议召开，旨在落实2024年9月联合国会员国通过的《未来契约》，具有重要意义，为兑现发展融资承诺奠定坚实基础，有效动员和分配资源，并重塑全球政策和治理框架。会议吸引了联合国成员国高级代表与会，其中包括8位总统、3位副总统、5位总理、3位副总理、60多位部长以及联合国秘书长、联大主席、世贸组织总干事等一同出席。



在开幕式上，联合国秘书长古特雷斯强调，需要一个全面的多边金融体系来应对发展中国家资金短缺和债务危机；并指出本届峰会旨在推动加强合作、连结与包容性，重点是为可持续发展动员更多资源，主要措施包括：提升各国国内研究能力，使多边开发银行贷款能力增加三倍，动员私人资本，推动国际税收合作。



会议场景。图自越通社

为实现发展融资目标，与会各国呼吁改革国际金融机构，强化私营部门作用，提升多边开发银行能力，改善减债机制。欧盟承诺通过“全球门户”倡议，到2027年筹集3000亿欧元，支持全球经济、数字和绿色连接。国际货币基金组织强调合理宏观政策、健全体制和充满活力的私营部门的重要性，并建议加强财政、增加收入和推进结构性改革，以促进私人投资。



越南政府副总理裴青山在会上致辞时，对峰会的召开表示欢迎，强调这是各国将承诺转化为行动的关键时刻，以推动可持续发展资源、解决债务危机，同时大力提升“全球南方”国家在国际金融架构中的作用。



在介绍越南40年革新的历程时，裴青山强调，从一个饱受战争摧残的国家成为中等收入的发展中国家，形成全面、包容和可持续的经济，越南今天的成就是越南人民顽强不屈、坚持不懈努力的体现，也是国际社会宝贵支持的结果。越南有效吸引和利用国际金融援助，特别是ODA和优惠贷款，用于扶贫、基础设施建设、教育与医疗，改善民生。



基于越南政府在完善法律框架、推进改革、破解瓶颈以持续吸引高质量ODA资金方面的经验和努力，裴青山提出三项具体建议：第一，坚持以人为本，把人作为所有政策和发展战略的中心和动力，确保不让任何人掉队；第二，发展融资应优先投向新的增长动力，如科技、创新、绿色转型和数字转型，避免技术差距成为可持续发展的新障碍；第三，呼吁在区域和全球层面采取全面措施，加快推动全球金融治理改革，朝着更加透明、公平和包容的方向发展，鼓励区域机构，尤其是由“全球南方”主导的机构积极参与。（完）