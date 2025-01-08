越南政府副总理胡德福出席第17届越南经济情景论坛

胡德福表示，2024年，越南完成所有15项指标，经济增长7.09%，经济规模约4763亿美元，位居世界第33位；居民消费价格指数（CPI）比上年上涨3.63%；进出口总额估计近8000亿美元，贸易顺差247.7亿美元；预算收入比预期增长19.8％，达200多万亿越盾；贫困率已降至1.95％等。

胡德福感谢各位商人、科学家和管理者多年来为国家发展做出的巨大贡献；同时希望在未来的时间里，将得到企业、商人、科学家和管理者为国家建设、经济发展提供的宝贵和切实贡献。

胡德福强调，越南政府目前重点推进越共十三大提出的三大突破落实，即完善体制、建设基础设施、发展人力资源。 “这三大突破中，会有科学技术上的突破。谈及技术就需要高素质人力资源，技术突破需要技术转移。要深化科技和技术转移问题，培养科技人才。这是未来改变增长性质的核心解决方案。”胡德福说。

中央经济部副部长阮鸿山在发表主旨演讲时强调，全国上下一心，以高度决心和紧迫努力，全面完成越共十三大决议提出的各项目标力争在未来5-10年内实现较高的经济增长速度并将这一增长势头维持下去，进而实现两大战略目标，即到2030年成为工业现代化、中等偏高收入的发展中国家和到2045年成为社会主义定向的高收入发达国家。

为了实现上述目标，越南目前正在同时进行两场革命，即政治体系组织机构精简重组和科技创新和数字化转型革命，在提高公共服务机构运作绩效以及经济体的总体生产力和质量方面创造突破，以能够赶上发达经济体并与其并进。与此同时，世界和地区形势预计还将继续复杂多变且难以预测，给我们带来不少需要解决的问题。阮鸿山强调，此次论坛为各位专家、科学家和管理者提供了一个很好的交流、讨论和寻找答案的平台。

第17届越南经济情景论坛的主题为“新纪元实现高增长和可持续发展的突破性解决方案”。论坛设有两场演讲和讨论环节，让专家、经济学家和管理者讨论2025年世界和地区经济形势以及越南面临的机遇和挑战，探讨实现高增长和可持续发展目标的突破性解决方案。（完）