越南政府副总理兼外长裴青山同中国外交部长王毅举行会谈

越通社驻中国记者报道，值此赴中国云南省出席澜湄合作第十次外长会之际，8月14日，越南政府副总理兼外长裴青山同中共中央政治局委员、外交部长王毅举行了会谈。



会谈上，双方相互转达了两国高层领导人互致的亲切问候，同时高度评价越中关系发展势头和积极成果。 裴青山建议双方继续协调配合，促进并办好各级代表团互访与交流活动，促进双方国防安全合作朝着更加深入、务实方向发展，将老街-河内-海防线路建设项目的动工置于头等优先地位，继续推动贸易平衡、可持续发展；合作投资建设两国关系具有重要标志性的项目；推动科技合作成为新的亮点。



裴青山也希望双方加强交流，在多边框架内相互支持；强调越南重视湄公河—澜沧江合作；高度评价中国以及湄公河各国在过去10年中的贡献和共同努力；建议各方注重加强湄公河—澜沧江水资源的可持续和高效管理合作。

中国外交部长王毅强调，中方愿同越方密切配合，高效落实两国高层共识，重点是推动落实今后高层交流计划；中方愿同越方拓展人工智能、数字经济等新兴领域合作，为越南农产品输华和在华设立贸易促进机构提供便利。



王毅高度评价越南在湄公河—澜沧江合作框架内作出的积极贡献和发挥的重要作用，同时建议包括越南在内的成员国加强协作，迈向下一个成功的十年，把湄公河—澜沧江合作提升到新的高度，拓展到新的领域，为各国人民带来切实利益，为本地区的和平、合作、发展与繁荣作出贡献。



关于海上问题，双方一致同意妥善管控分歧，维护东海的和平与稳定。裴青山建议双方尊重彼此主权、主权权利和管辖权；不采取使局势复杂化的单方面行动，妥善处理渔船、渔民问题；坚持通过和平方式解决争议和分歧。



双方还就共同关心的国际和地区问题交换了看法。（完）