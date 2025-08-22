越南政府副总理兼外交部长裴青山：不断营造有利的对外环境，创造新动力，提升国家地位

值此越南外交部门成立80周年（1945年8月28日—2025年8月28日）之际，越南政府副总理兼外交部长裴青山接受媒体采访，畅谈80年来越南外交事业为国家发展作出的卓越成就与突出贡献。



裴青山指出，越南外交部门诞生于1945年历史性的金秋八月，极其荣幸和自豪地由胡志明主席这位天才领袖、杰出外交家亲自创立并奠定基础。在80年征程中，从争取和保卫独立的时期，到抗击殖民主义和帝国主义的岁月，再到今天的国家建设与保卫事业，外交部门作出了重要贡献，留下深刻的印记。



在建国初期“千钧一发”、面对“内仇外敌”的危急形势下，外交部门率先出击，坚定维护革命成果，保全人民政权，为长期抗战争取了时间。1946年3月6日《初步协定》与9月14日《临时协定》的签署，以及在大叻会议和枫丹白露会议上的不懈努力，都是典范性的外交举措，使越南在当时极其艰难的环境中处于最有利的局面。



在抗击殖民主义和帝国主义的战争中，外交工作既服务于抗战，又积极打破封锁孤立，扩大对外关系，争取国际朋友的支持。与军事和政治战线并肩作战，越南外交充分发挥战场胜利的成果，迫使对方坐上谈判桌。《日内瓦协定》和《巴黎协定》不仅是光辉的外交里程碑，更为解放南方、实现国家统一创造了机遇，结束了越南民族长达30年的艰苦反侵略战争。



进入战后重建阶段，外交部门继续发挥先锋作用，逐步打破封锁与禁运，使国家走出经济社会困境；同时实现与中国关系正常化，恢复与东南亚各国关系，正常化与美国的外交关系，并拓展同世界各国的联系等。如今，越南与194个国家建立了外交关系，其中与包括联合国安理会常任理事国、七国集团（G7）成员国以及大多数二十国集团（G20）国家在内的38个国家建立战略伙伴关系或全面伙伴关系，并成为70多个国际组织的积极成员。



同时，外交与国防、安全一道，为建设和平友好的边境带作出贡献，坚决捍卫国家主权与领土完整，并建立合作机制，以和平方式解决边界领土问题。多边外交推动越南从一个被封锁、孤立的国家，成长为国际社会积极、负责任的一员。



在80年的建设与发展历程中，在越南共产党领导下，越南外交部门克服重重困难与挑战，不断发扬光荣传统，忠诚奉献祖国，服务人民，为民族革命事业的伟大胜利作出了卓越贡献。



裴青山强调，越南外交事业在越南革命历史最艰难、最严峻的时期经受了锤炼与考验，留下了许多至今仍具有深远价值的经验教训。



首先，是始终把国家和民族利益置于最高、最先和首位的经验。在80年的光辉历程中，越南外交领导人和干部深刻领会并贯彻落实胡志明主席“始终为民族利益而服务”的教诲和思想。其次，是关于党的统一和绝对领导的经验，体现在敏锐判断和把握形势，果断作出决策。

再次，是把内力与外力相结合，把民族力量与时代力量相结合，从而形成强大的综合力量，争取到世界进步力量对越南的巨大物质和精神支持。越南外交部门积累的经验教训还包括在坚持原则的同时灵活运用策略的经验，即“以不变应万变”；包括团结与共识的重要性；灵活运用“五个知”（知己、知彼、知时、知止、知变）；还包括善于创造和把握机遇；是“攻心外交”的外交智慧，用正义、人情、道理和道义来赢得人心。



这些宝贵经验，共同塑造了越南外交的核心价值，铸就了一种富有民族特色和越南人特色的外交风格。这是一种始终为国家和民族利益服务，忠诚奉献祖国、服务人民的外交；是一种既坚毅果敢又柔韧灵活的外交；是一种凝聚着越南民族几千年历史所锤炼的气魄、本领与智慧的外交。同时，越南外交也实现了民族因素与国际因素的和谐结合，不仅汲取外部的优秀成果，而且积极、负责任地为世界政治格局、全球经济发展以及人类文明进步作出贡献。 革新近40年来，国家正迈入新发展时代，面向2045年建国100周年的重要里程碑。凭借国家的新地位、新力量，越南外交部门有望将进一步发挥作用，为国家在新时代中的发展事业作出贡献。正如苏林总书记所强调的：“在新的时代——民族奋发图强的时代，越南外交部门必须迈上新的高度，以完成新的光荣使命，不愧为越南革命的先锋队和合成兵种。” 这要求外交部门在思想和行动上不断创新。



裴青山表示，对外工作需要发挥在营造和巩固利于外部局势中的先锋、关键和经常性作用，落实安全、发展和提升国家地位等外交三大目标。尤其是要推动同各国关系走向深入，在政治、国防、安全、经济、科技、教育与培训、文化以及民间交流等各方面实现高效、可持续的合作。



第二，通过经济外交、科技外交等活动，对外工作发挥先锋作用，把握机遇、化解挑战，为国家创造新的发展动力，有效结合内力与外力。第三，不断提升越南对世界和平、合作、发展与人类进步的贡献。第四，发挥民族的“软实力”，提升越南在国际舞台上的形象与地位，使之与国家的历史文化底蕴以及政治、经济地位相称。第五，建设全面、现代、专业的越南对外和外交体系，满足新时代任务要求，达到地区水平并迈向国际水准。



关于越南外交部门在开展落实越共中央政治局四大支柱决议方面所发挥的作用和需要执行的任务，裴青山表示，我们正生活在一个世界发生时代性变革的阶段。这同时也是越南革命的重要战略时期，在党的领导下实现建党一百年目标，并为建国一百年目标奠定坚实基础。



在此背景下，越共中央政治局颁布四大决议被视为推动越南“奋发图强”的“四大支柱”，为国家进入新的发展阶段注入动力。其中，关于新形势下融入国际社会的第59号决议明确指出融入国际一体化既是“关键且经常性”的任务，又是推动国家迈入新时代的重要动力。如今的融入国际一体化不仅仅停留在把越南定位为“后来者”、“参与者”、“加入者”，更是确立其作为“建设者”、“塑造者”、“引领者”的地位，以满足国家新的条件与能力。



关于经济外交任务的落实，裴青山表示，经济外交不仅是越南的重要核心任务之一，而且已成为推动可持续发展和深度融入国际社会的重要动力。近年来，经济外交得以同步展开，并与政治、国防、安全、文化对外工作紧密结合，形成统一战线，有效服务于国家革新事业和国际融入进程。



一个突出的成果是，迄今为止，越南已同230多个国家和地区建立经贸关系；签署加入了17项自由贸易协定（FTA），其中包括多项新一代自贸协定，同时正积极推动与其他伙伴的谈判。在越南跻身世界GDP规模32强、全球贸易规模与吸引外资20强的骄人成就中，经济外交作出了积极贡献。



在机遇与挑战并存的背景下，紧紧围绕国家发展目标，尤其是实现两位数增长以及“两个一百年”目标，今后时期，经济外交将重点聚焦以下优先任务：



第一，最大限度发挥现有贸易和投资协定的效益，特别是深入开拓尚未充分开发的市场和领域；开辟新的投资与金融来源，尤其是来自大型企业和投资基金的资源；切实有效展开经济合作项目与计划。



第二，积极推动经济增长，注重更新传统增长动力（投资、出口、消费），同时大力促进新的增长动力（科技、数字化转型、绿色增长、循环经济、知识经济）。



第三，及时识别并把握正在形成的新趋势所带来的机遇，如数字化转型、绿色转型、能源转型；在高新技术、半导体、人工智能、量子等具有突破性的领域，与全球创新中心（包括各国及企业）建立深度合作关系。



裴青山强调，经济外交将继续与各部委、地方和企业并肩同行，助力解决困难与障碍，打造发展杠杆，促进互联互通，吸引新的合作项目与计划。



裴青山强调，可以说，越南的成功故事已为国际社会带来启发。在民族解放斗争时期，越南被视为争取独立与自由的象征。越南人民为争取独立所进行的斗争被视为时代的良知，使一块曾未出现在世界地图上的土地成为和平与友谊的象征。



如今，越南因其强劲发展的国家而受到国际高度评价。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）在多次会晤中将越南称为“和平与可持续发展的典范”。东盟秘书长高金宏（Kao Kim Hourn）也强调，越南是东盟重要成员，在加强东盟团结、提升东盟在与全球伙伴对话与合作中的地位与能力方面发挥关键作用。其他多国及国际组织领导人也高度评价越南在国际舞台上的作用，认为越南是值得信赖的伙伴，是国际社会中积极且负责任的成员。



80年来，在越南共产党和国家的领导下，越南外交部门不断稳健成长。越南外交将继续贯彻独立自主的对外路线，推动多边化、多样化，积极主动融入国际社会，倡导多边主义，尊重国际法，为地区乃至全球的和平、稳定与发展作出积极贡献。越南希望各国、各伙伴及国际友人继续支持并与越南携手同行，共同迎接越南民族新纪元—民族奋发图强新纪元。（完）