越南承诺与世界粮食计划署保持密切合作

12月7日，越南常驻世界粮食计划署代表杨海兴大使在联合国世界粮食计划署（WFP）总部，向世界粮食计划署执行主任戴维·比斯利递交了委任书。

据越通社驻罗马记者报道，戴维·比斯利高度评价越南在革新进程中所取得的成就，特别是在减贫和粮食安全方面所取得的成就，使越南从一个受援国成为世界大米和农产品的主要出口国。他表示，凭借所取得的成功，越南将继续通过经验交流和技术援助等具有优势的领域，为欠发达国家提供支持，尤其是在世界面临战争和气候变化等重大挑战的背景下。

杨海兴大使高度评价世界粮食计划署在抗击饥饿和其他紧急情况方面的作用，以及其对贫困国家建设可持续农业和实现农村发展的长期支持，为确保全球可持续粮食安全做出了重要贡献。

杨海兴大使感谢世界粮食计划署在上世纪80年代越南面临严重的粮食短缺问题上提供的支持，使越南跻身为世界领先的大米生产国和出口国。黎海兴大使希望世界粮食计划署继续支持越南增强保障粮食安全和改善农村地区民生的能力，特别是在适应极端天气和变化方面。

此外，杨海兴大使还重申，越南承诺继续与世界粮食计划署和其他联合国机构密切合作，以实施联合国2030年可持续发展目标（SDGs），特别是在消除世界贫困方面。杨海兴大使建议双方继续探讨在提供紧急援助、参与世界粮食计划署供应链以及为欠发达国家分享经验、知识和技术援助等方面的合作。（完）