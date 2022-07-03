越南房地产迎来绿色增长趋势

第一太平戴维斯（Savills）援引《2021年全球建筑建造业现状报告》显示，2020年，建筑行业和房地产行业占全球能源消费量的36%，占与能源相关二氧化碳排放量的37%。



第一太平戴维斯越南区副董事长特洛伊·格里菲斯（Troy Griffiths）对此问题作出评价时强调，房地产是ESG（环境-社会-公司治理）中对环境影响最大的领域。



目前，许多新工程和建筑物、包括工业园区项目都具备获得绿色证书或ESG的条件。 各新项目都要达到 ESG 的标准和水平才能提高竞争力。 因此，对绿色房地产项目的需求激增。