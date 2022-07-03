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越南房地产迎来绿色增长趋势
第一太平戴维斯（Savills）援引《2021年全球建筑建造业现状报告》显示，2020年，建筑行业和房地产行业占全球能源消费量的36%，占与能源相关二氧化碳排放量的37%。
第一太平戴维斯越南区副董事长特洛伊·格里菲斯（Troy Griffiths）对此问题作出评价时强调，房地产是ESG（环境-社会-公司治理）中对环境影响最大的领域。
第一太平戴维斯越南区副董事长特洛伊·格里菲斯（Troy Griffiths）对此问题作出评价时强调，房地产是ESG（环境-社会-公司治理）中对环境影响最大的领域。
目前，许多新工程和建筑物、包括工业园区项目都具备获得绿色证书或ESG的条件。 各新项目都要达到 ESG 的标准和水平才能提高竞争力。 因此，对绿色房地产项目的需求激增。
2021年底，越南政府批准了2021-2030年阶段、远景展望至2050年国家绿色增长战略。战略提出推动增长方式朝着绿化经济方向转变；通过高效利用和节省自然资源与能源采用循环经济模式；推动基础设施建设可持续发展提高增长质量，发挥竞争优势和减轻其对环境的消极影响等目标。
由于采取有力措施，2022年第一季度，由第一太平戴维斯越南公司管理的两个项目用电量和3个项目的用水量下降幅度较大。
与此同时，第一太平戴维斯还为许多合作伙伴实施项目可持续发展目标提供咨询意见。近年来，第一太平戴维斯致力于采用全球房地产可持续性标准(GRESB)和最低能源效率标准(MEES)。
第一太平戴维斯指出，在当前情况下，当建筑物能满足ESG相关要求时，其对居民和投资者的吸引力将会增强，同时提高房地产的竞争力等。（完）