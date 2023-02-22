越南成功研发耐旱耐盐碱水稻品种

九龙江三角洲高科技农业研究所（HATRI 研究所）刚公布 HATRI 200 水稻品种——该研究所自 2017 年以来一直在研究的一种水稻品种。

HATRI 200 是粳稻（圆粒米、日本稻米）的水稻品种之一。HATRI 200水稻品种具有以下优点：生长时间为 95-100 天，茎杆坚硬，米粒圆、长6.2毫米。

HATRI 200 水稻品种是在HATRI 研究所所长阮氏郎“评估适应九龙江三角洲气候变化的耐盐水稻品种”项目的框架内首次在槟椥省进行测试种植。

槟椥省是受盐碱干旱影响最严重的地方之一。近年来，该省一直在寻找和试验许多耐盐碱水稻品种，但大多数水稻品种只能承受约千分之二左右的盐度。 试验期结束后，HATRI 200水稻品种表现出良好的耐旱耐盐性，能承受千分之五以上的盐度，适合在当前气候变化的背景下种植。

阮氏郎表示，HATRI 200水稻品种目前是九龙江三角洲最耐盐的水稻品种之一。

特别是HATRI 200水稻品种产量稳定，每公顷产量平均6.5-7吨，每年种植三季。HATRI 200水稻品种的成功研究与杂交不仅帮助农民在气候变化背景下创造有利的栽培条件，还提高大米价值，满足出口市场的标准。

除了HATRI 200外，HATRI研究所还研究HATRI 930、HATRI 929、HATRI 50、HATRI 9、HATRI 195、HATRI 183等耐旱耐盐碱水稻品种。（完）