25日，越南纺织服装集团（Vinatex）召开会议，总结2024年生产经营活动，部署2025年任务。

越南纺织服装集团总经理高友孝表示，目前，纺织服装企业趁着市场行情好转，订单已经排到了2025年第一季度末，甚至排到了第二季度。越南纺织品服装业增长率最高，超过 10%，预计到 2024 年底出口额达近 440 亿美元。

凭借这一成果，越南成为全球第二大纺织服装出口国，仅次于印度（增长近7%）。 高友孝表示，越南纺织服装集团将在环境、社会、治理和金融（ESGF）四个支柱可持续发展。具体是通过数字化转型加快治理方式的革新速度；应用最佳商业管理模式；采用自动化技术、人工智能技术；研发新产品和利基市场；逐步确保高度竞争的制造业部门与价值创造能力高的部门之间的平衡。

越南纺织服装集团办公室副主任黄孟琴表示，随着美国和欧盟等主要进口市场经济复苏，消费者支出改善，纺织品服装业前景好转，经济增长迹象有所改善。

2024年，越南纺织服装集团综合收入约达18.1万亿越南盾（折合人民币52亿元），增长2.8%；综合利润约达7400亿越南盾（折合人民币2.1亿元），较2023年增长37.5%。员工平均收入为1030万越南盾/月，增长8.9%。

为达到上述结果，高友孝表示，2024年，该集团集中开拓新市场和利基市场，研发新产品，全面利用企业资源管理系统数字化平台，实现纺织企业可持续发展活动，满足纺织品服装业的绿化要求，革新管理方式，互相分享市场信息和管理经验，加强市场预测工作，调整部分工厂的组织结构等。（完）