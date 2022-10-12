越南当选联合国人权理事会成员肯定越南的国际地位和威望不断得到巩固和提升

参加竞选的联合国成员中分为5个地区，分别为非洲地区、亚太地区、东欧地区、拉美及加勒比地区、西欧及其他地区。其中亚太地区候选国最多，从2020年中期已提名7个候选国（1个国家在最后时刻放弃参选）。

越南是东盟国家一致同意提名为东盟唯一候选国，同时也是法语国家组织亚洲地区的唯一候选国的国家。

越南当选联合国保护和促进人权机构系统中头等重要机构——人权理事会，体现了多级社会对越南在领域上的人权保障工作的政策、努力和成就的认可。这是具有重要意义的事件，是努力开展越共十三大的对外路线、中央书记处关于到2030年推进和提升多边对外的第25号指示中迈出新一步。

越南常驻联合国代表团团长、外交部副部长范光校在选举结果公布后接受媒体记者采访时强调，该结果不仅表明国际社会对越南人权保障取得的成就给予的认可，而还是高层领导的抓紧指导和直接参加，整个政治系统的努力的成果，其离不开新闻媒体机构在保护和促进人权中的作用。其证明越南的国际地位和威望不断得到巩固和提升。

越南常驻联合国代表团团长邓黄江强调了联合国人权理事会的重要性和候选国之间，尤其是亚太地区中的高度竞争。然而，各部门、国内外外交工作人员队伍已并肩同行，渡过许多困难和挑战，在开展竞选活动中已发挥主动和创新，为该结果做出重要贡献。

在未来3年的人权理事会成员任期中，越南将为全世界保护和促进人权工作直接做出贡献。越南通过对话和合作推动在参加人权理事会时所确定的各优先事项，尤其是在应对全球问题中保护容易受损人群和保障人权。其不仅有助于解决人类共同关心和紧迫问题，而还开启学习借鉴良好经验、争取国际社会的支持，帮助越南人更好享受人权和公民权的机会。

自联合国人权理事会成立至今，越南一直积极和负责任地参加理事会各项活动。其中，越南已成功担任2014-2016年任期联合国人权理事会成员作用，为保护国家利益，提高国家地位和威望做出贡献。越南积极参加理事会各项活动，推动获国际社会高度评价的倡议，如参加有关“气候变化和人权”人权理事会核心咨询小组，参加制定和赞助理事会涉及经济、社会和文化等的权利、保护弱势人群、性别平等等的数十项决议。

越南还为促进各国、各国小组之间的合作和对话做出贡献和发挥桥梁纽带作用。越南还推动有关国家之间、地区组织和联合国有关人权的机制在人权理事会框架内的对话，旨在解决有关人权、人道主义的具体关注问题，将其与发展中国家配合，以确保人权理事会按照原则和手续运作，不政治化，不干涉各国内政事务。（完）