越南希望各国际伙伴继续支持开展灾后重建工作

10月9日下午，越南农业与环境部在河内召开减灾会议，向合作伙伴通报台风过后洪水形势相关信息。



越南农业与环境部副部长阮黄协代表越南政府向所有长期与越南并肩合作、在防灾减灾工作中给予支持的各伙伴、国际组织和个人表示诚挚感谢。



2025年，越南自然灾害形势依然复杂多变。尽管越南已积极采取多项防灾和应对措施，但实际上，多次灾害的强度和影响仍超出民众承受能力及现有防灾体系的应对范围。



尤其是近期，台风及其残余环流造成了严重的人员和财产损失。据估算，截至目前，灾害造成的经济损失已达35万亿越南盾（约合13亿美元），占2024年全年自然灾害总损失的近50%，使全国GDP增长率下降约0.2个百分点。



在此情况下，越南政府正积极主动采取应对措施并出台相关扶持政策，同时非常希望继续得到各合作伙伴的陪伴与支持。通过此次会议，越南希望分享最新的灾情信息、优先援助需求，并就救援物资的运输与分发机制达成共识，以确保工作迅速、高效地展开。

联合国驻越南协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis）女士对越南政府和人民近期遭受自然灾害所带来的重大人员和财产损失深表关切。她强调，联合国驻越南代表机构始终与越南并肩同行，不仅在紧急救援阶段提供支持，也将通过长期项目帮助越南提升社区的抗灾与适应能力。



据宝琳·塔梅西斯女士介绍，凭借自身实际经验，尤其是在应对2024年特大台风“摩羯”过程中，越南和各合作伙伴总结出了关于高效协调合作的宝贵经验。各合作伙伴将继续发挥各自优势，根据各自能力与专业领域，动员最合适、最切实的支持力量，确保所有援助都能送到正确的地点、恰当的时间，并符合实际需求。



在会议上，许多合作伙伴通报已通过切实行动为近期受灾的部分省市提供紧急援助。各方均表示希望尽快派出实地考察团，以便及时制定援助计划和方案，确保救助工作高效、迅速并切合实际需求。（完）