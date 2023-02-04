越南工贸部颁布应对气候变化行动计划

越南工贸部刚签发《工贸部应对气候变化和绿色增长行动计划(到2030年、展望至2050年)》。

据《行动计划》，应对气候变化被明确为工贸部的一项重要任务，以适应气候变化为长期的重点任务，实现净零排放是推动低碳发展的良机，确保符合国家情况和国际趋势。

此外，应对气候变化的任务和解决方案必须纳入工贸行业发展的所有项目、计划、规划和战略中。

与此同时，应对气候变化是从中央到地方工商界所有组织和个人以及企业的共同责任，采取温室气体减排方案并与保障国家能源安全齐头并进，促进各种能源同步发展且节约和高效利用，朝着减少对化石能源的依赖方向推动能源生产结构转型升级等。

另一方面，逐步遏制温室气体排放的主要来源，为绿色产业发展创造便利条件。

《行动计划》的目标是到2030年，可再生能源在一次能源供应总量中所占比重达15-20%左右，到2045年达到25-30%，到 2050 年电力行业温室气体排放量约4200万吨二氧化碳当量。

与此同时，推动生产方式绿色转型，节约且高效利用各种自然资源和能源；应用数字技术并推进数字化转型；构建可持续基础设施，提高增长质量，发挥竞争优势并减轻对环境的影响。

特别是，增强适应气候变化能力；主动采取措施最大限度减轻自然灾害造成的损失，确保在所有极端天气和自然灾害风险恶劣条件下生活稳定、经济社会平稳运行等。

在温室气体减排方面，与能源领域（不包括交通）正常发展条件下排放情景相比，温室气体总排放量减少25%至30%。

温室气体排放单位名单中所有单位必须根据总理的决定进行温室气体盘查，并制定减少温室气体排放的计划等。

到2025年绿色增长方面，推动工业、贸易领域中可持续生产和消费模式，实现纺织品服装、钢铁、塑料、化学品、啤酒和酒类、饮料和制纸等生产行业原材料消耗量下降5-8%。

与此同时，85%超市和购物中心使用环境友好型包装，逐步取代一次性和难以降解的塑料包装；建设和促进可持续供应链和循环经济模式；鼓励分配环境友好型产品、标贴节能产品等。

计划还明确指出，在适应气候变化方面，在融入全球经济一体化背景下对工业、贸易和能源机制和政策进行评估；更新、调整、补充和完善法律政策，以满足国家应对气候变化方面的管理要求以及确保符合国际惯例。

同时，提高各能源、工业和贸易工程的应对气候变化能力；提升气候变化条件下工业生产能力；完善关于降低工商行业温室气体排放的政策和法律文件；助力推动低碳技术的应用和转让等。（完）