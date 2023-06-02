越南工贸部全力解决边境口岸货物拥堵问题

工贸部亚洲-非洲市场司表示，自2023年5月23日起出现边境口岸货车拥堵现象，主要为谅山省友谊口岸地区承载榴莲的卡车。

在知悉该消息后，工贸部已同中国方面有关部门沟通磋商，从而配合开展解决拥堵问题的措施。

5月24日，工贸部已同中国驻越南大使馆商务参赞进行会谈，其中强调工贸部的重要优先是维持和确保供应链，尤其是为6月7 日进入收获高峰期的水果通关创造便利条件。

此外，工贸部还建议中国方面配合提高口岸通关效率，建立水果通关优先绿色通道。

其后，工贸部继续保持同中方（大使馆，海关）密切沟通，同时指导越南驻广西南宁商务分支机构加强与中国口岸相关机构的协调和沟通。

具体而言，眼前对在新青-浦寨口岸通关的水果（榴莲）进行分流，以减轻友谊口岸的压力。另一方面配合向两国企业加强宣传工作，主动对其他口岸通关的货物，特别是农产品和水果分流。

特别的是，工贸部已减少农产品货车通关时间，延长中方友谊关通关时间至21小时。

5月26日，工贸部已向各省市和对中国市场出口货物的企业协会下发文件，建议主动把握通关情况的信息。

在工贸部的积极主动下，谅山省各厅局和地方政府以及中方海关的积极配合，举行新清-浦寨口岸榴莲进口分流和把友谊口岸通关时间延长至21小时。

据谅山省同登口岸经济区管理委员会的信息，截至5月31日，友谊口岸口岸排队等通关的货车已下降至479辆。 新青-浦寨口岸的榴莲货车通关数量已有所增加。

工贸部正继续同中国方面伙伴机构磋商，以展开落实政府总理于2023年5月31日签发的 关于在越南水果收获高峰期推进提高两国边境口岸，尤其是与广西边境口岸通关效率措施的文件。（完）