越南工程师荣获中国香港国际建筑机电人工智能大赛一等奖

由三名越南工程师组成的团队在中国香港特别行政区举行的“国际建筑机电人工智能大赛”（The Global AI Challenge for Building E&M Facilities）中荣获一等奖。颁奖仪式于8月8日在香港科学园举行。



本届比赛吸引了来自26个国家和地区的200多支队伍参赛，于6月至8月期间以线上和线下相结合的形式举行，并设有“开发通用人工智能（AI）模型预测多栋建筑的制冷需求”和“提出建筑与工程领域的创新解决方案” 两个项目。该赛事为科研人员、学生、AI专家、初创企业及业内人士搭建了交流思想、展示先进AI技术如何推动行业发展的平台。

AI工程师、AIZ初创公司首席执行官阮黄宁表示，赛题旨在构建能够预测建筑制冷负荷的AI模型，从而降低运行成本，并可灵活应用于多种类型的工程，包括计算资源有限的设备，同时仍然可以确保质量。



来自越南军队电信集团（Viettel）的工程师梁德龙表示，为解决预测建筑制冷功率的赛题，团队尝试了多种模型，并从中选择了最佳方案。他认为参赛是向国际团队学习经验的良机，并希望将该方案应用于越南，以减少建筑能耗。



VCCorp公司工程师邓光明表示，比赛的难点在于组委会提供的数据受限或存在传感器故障、新建筑数据不足等问题。团队将大量时间用于处理和分析建筑原始数据，这对最终成绩贡献很大。



本次比赛由香港机电工程署与中国广东省科学技术协会联合主办，华为、阿里巴巴、西门子等科技公司赞助，吸引了来自越南、中国、中国香港、新加坡等地的工程师和学生参赛。首届比赛于2022年以线上形式举行，上述越南工程师团队当时亦荣获一等奖。（完）