越南山罗省努力开发云湖旅游潜力

位于越南山罗省木州国家旅游规划区的云湖县气候凉爽、自然风光优美，汇聚着越南多个少数民族文化特色。 然而，当地经济发展一直以来尚未与其潜力相称。如何将旅游业打造成为云湖县乃至山罗省尖端经济产业，是地方政府亟待解决的问题。

来到云湖，游客不仅可以享受清新的空气和美丽的自然风光，而且还可以探索了解当地各少数民族的独特文化风貌。如：蒙族人独具特色的舞蹈、 瑶族的传统铃铛舞，品尝傣族丰富多彩的美食。

河内游客邓琼芳说：“ 我对这里的第一个印象是气候太好。我去过很多地方，但当地人民和文化都很棒，希望还有机会再回来。”

因高原石灰岩的地形，云湖县聚集着许多奇形怪状的石灰岩，形成了许多奇特且丰富多样的自然景观。这里有绵延的草原和茶山，

形成了无边的绿海。瀑布、 温泉、 原始森林等是当地的各旅游名片。

芬兰游客 Efe Bugra Acikalin说: “我去过很多地方，但这里的自然风光非常美丽，人们也很友善。 如果有机会，我还会回来，因为在这里让我有一种宾至如归的感觉。”

The Nordic Village 度假区经理 丁国兴说 ：“ 游客对我们文化体验旅游给予好评。 法国和欧洲的游客很重视也很喜欢了解当地文化，都希望下次回来驻留更长时间，以便更深入了解当地文化。”

目前，有多家旅游公司正在投资兴建更多新的旅游景点，不断丰富云湖旅游产品。此外， 云湖县还制定出将旅游业发展成为重点经济行业和打造具有浓郁民族特色的旅游产品的计划。

山罗省云湖县人民委员会副主席 武清海说：“本县将把工作着力点放在旅游规划和景区规划工作上，旨在吸引优质的投资商对县内重点旅游区展开投资。”

云湖旅游业发展仍处于起步阶段，但发展潜力巨大。凭借现有的优势，加上可持续的旅游开发计划，在不久的将来，云湖有望成为西北地区乃至越南富有吸引力的新兴旅游目的地。（完）