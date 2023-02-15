越南就落实担任联合国人权理事会成员任务召开会议

越南外交部副部长杜雄越2月15日下午主持召开越南担任2023-2025年任期联合国人权理事会成员跨部门工作组会议，讨论了2023年的工作计划，并就作为联合国人权重要机构成员的参谋工作和执行任务的协调方向达成一致。

越南外交部副部长、跨部门工作组组长杜雄越在会议开幕式致辞表示，越南当选2023-2025年任期联合国人权理事会成员是越南多边外交策略的成功，同时反映了各国和国际友人对越南的支持与信任。

会议上，根据外交部的报告，跨部门工作组成员讨论并评估了由于一些国家和地区的战争、冲突和不稳定，加上疫情和气候变化以及其他全球性挑战等因素，引致世界局势将继续复杂和不可预测地演变。这种情况将在很多方面影响在国际关系中和在联合国人权理事会范围内的国家和国家之间，国家集团和国家集团之间的的合作和斗争趋势。

会议结束之前，杜雄越副部长建议相关部委、机构和部门加强协调和信息共享；共同推动倡议和建议，使越南在优先领域和问题上留下印记；加强研究、预测和信息传播等工作，确保落实好2023-2025 年任期联合国人权理事会成员的职责与作用。

2022年10月11日，在纽约联合国大会举行的选举中，越南与其他14个国家被选为2023-2025年任期联合国人权理事会成员。作为东盟本届任期的唯一候选国，越南传出竞选信息：“尊重与理解。对话与合作。所有人的所有人权”，其得到各国的响应和支持。（完）