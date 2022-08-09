越南将在新版普通护照添加“出生地”信息

签发和使用新版普通护照系越南公安部长苏林大将在8月10日举行的国会常委会第14次会议上需要回答质询的问题之一。在质询和回答质询会举行之前，苏林部长向国会代表发送包括舆论关注的新版普通护照签发工作等的质询问题的报告。



据公安部的报告，在2019年11月举行的第十四届国会第八次会议上，国会通过了《越南公民的出入境法》。实施该法的相关规定，公安部于2021年6月29日颁发关于护照样本、通行证等规定的第73号通知。



“与旧版护照相比，新版护照采用现代技术制造和印刷，满足更高的安全要求和防伪风险，符合国际民航组织（ICAO）的标准”。



公安部长表示，按照ICAO的规定，护照标准及所需信息包括：护照类型、姓名、护照号码、国籍、出生日期、性别和护照有效期。此外，ICAO还规定了如何设计和安排护照身份页上的各项信息内容，以确保与世界各国护照阅读器的同步和一致性。



“新版普通护照严格遵守上述规定，完全符合国际标准”，公安部强调。



对新版普通护照无出生地的信息进行说明时，公安部长表示，按ICAO的规定，出生地等其他信息取决于每个国家的不同规定，并非必需。

根据《越南公民出入境法》第6条第3款规定，护照上不显示出生地信息。在此基础上，公安部颁发第73号通知和根据通知签发的新版护照未加入有关出生地的信息，以便为我国公民在入境过程中创造有利条件。



关于部分欧洲国家通报拒绝为越南新版普通护照签发签证的问题，苏林部长表示，越南职能机关已与各国联系，确定这是技术性问题。



鉴于护照无出生地信息会给所在国管理带来困难，公安部长表示，为越南公民在申请签证入境申根区（包括26个欧洲国家）时创造便利条件，该部已与外交部达成协议，在公民提出要求时，在新版护照上备注“出生地”。



公安部指出“从长远来看，将修改新版护照，其中在护照身份页面添加“出生地”。目前，公安部正在对此问题征求国会国防安全委员会、国会法律委员会、政府办公厅、司法部、外交部等的意见。（完）