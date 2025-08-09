越南对六类特定外国人实施免签政策

越南政府8月8日颁布第221号议定，对服务国家经济社会发展需要的外籍人士实施有限期免签政策，涵盖六大类对象。

其中，共有6类特殊对象可享受免签待遇。

第一类是越共中央总书记、国家主席、国会主席、政府总理、书记处常务书记、国家副主席、国会副主席、副总理、越南祖国阵线中央委员会主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、国家审计署审计长、部长及同等职务、各省市委书记、省级人民议会主席、省级人民委员会主席的邀请人员。

学者、专家、科学家、各大学和研究院教授、总工程师以及高素质数字技术产业人才也在免签范围之列，其中科学技术人员须获得国际权威奖项或得到认可。

若为全球大型企业的投资者和领导人，则需进入国际权威机构每年公布的全球市值最大100家企业名单，方可享受免签待遇。

在文化、艺术、体育和旅游领域对公众有积极影响的人士也可免签。足球运动员需进入国际权威机构每年公布的全球百大优秀球员名单，并受邀来越参加职业足球俱乐部比赛或交流活动。

此外，越南海外名誉领事，以及由大型研究院、大学、企业邀请的人员也在免签范围内，具体院校名单由政府决定。

其他因对外事务或经济社会发展需要而应予免签的情形，由公安部长决定。特别免签证件分为电子卡和芯片硬卡两种形式，具有同等法律效力。

主管机关可选择向外国人签发电子卡或芯片硬卡，免签期限最长不超过5年，且须比护照剩余有效期短至少30天。

此前，2025年4月初，范明政总理已指示有关部门研究针对具有国际影响力的外国游客的免签政策。（完）