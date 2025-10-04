越南完成在世贸组织框架下的原产地规则通报

据越通社驻日内瓦记者报道，在世界贸易组织（WTO）原产地规则委员会近日举行的会议上，越南代表团通报已全面完成WTO框架下的原产地规则通报程序。

越南常驻日内瓦代表团官员现场参会，工贸部进出口局代表通过线上方式与会。

进出口局副局长郑氏秋贤在会上发言时表示，越南已于2025年3月向WTO提交了编号为G/RO/N/291的原产地规则通知，采用了由WTO原产地规则委员会主席提出的新表格格式。她介绍，进出口局与越南驻日内瓦代表团密切配合，顺利完成通报程序，并与海关总局协作完成法规文件的审查，确保内容完整准确。

凭借较为完善的法律框架，越南成为较早顺利完成新格式通报的WTO成员之一。郑氏秋贤在会上鼓励其他成员共同推进此项工作，以建立WTO框架下完整统一的数据库。她指出，这一机制是提升透明度、应对原产地争议、防范原产地欺诈的重要工具，有助于推动全球贸易健康发展。

作为已签署多项自贸协定、一体化程度较高的经济体，越南还就通报范围提出建议，主张应同时涵盖自贸协定下的优惠性原产地规则和WTO框架下的非优惠性原产地规则，以进一步加强国际合作，有效防范原产地欺诈。

此前，在庆祝原产地规则委员会成立30周年之际，越南代表团已介绍对出口至WTO成员货物实施原产地规则的相关情况。此次会议进一步表明，越南的积极参与对巩固与各成员关系、提升自身地位具有重要意义。

WTO成员对越南严格履行WTO义务、推动公平高效贸易的做法给予积极评价。进出口局重申，愿与各伙伴共同应对原产地规则执行过程中的挑战，持续提升国家管理质量。

郑氏秋贤的发言展现了越南作为积极负责任成员的形象，体现了越南推动构建透明、可持续、有效防范欺诈的全球贸易体系的决心。越南代表团的贡献也彰显了其在多边机制中日益提升的参与度和影响力，符合越共中央2025年1月24日颁布的《关于新形势下国际一体化的第59-NQ/TW号决议》所设定的目标。（完）