越南宁顺省——2024年夏季理想的旅游目的地

宁顺省位于越南南中部沿海地区，其以一望无际的葡萄园、丰富的自然美景、原始的海滩和多种美食而闻名。这里正在成为国内外游客理想的旅游目的地。

宁顺省文化体育与旅游厅的数据显示，宁顺全省目前共有旅游住宿接待场所212家，客房数量超过4680间；其中，达到三星级及以上的客房超过50%。为吸引游客，宁顺省对各处旅游景点、旅游区、餐馆、住宿场所等基础设施进行投资升级改造；夏季期间推出多项与优惠和刺激政策相结合的独特、具有吸引力的旅游线路。

与此同时，宁顺省旅游业和各地方正努力更新旅游产品，在藩朗-塔占市步行街举办夜间音乐和美食活动；在 2024年夏季旅游旺季加大旅游促进力度，以吸引更多的游客。

值得注意的是，题为“宁海——蓝海的召唤”的2024年宁顺-宁海夏季旅游文化周将于7月15日至21日举行，包括多项具有吸引力的文化、体育和旅游活动。

游客将有机会参加、体验和欣赏许多丰富多彩的活动，例如：风筝冲浪表演、狂欢节-旅游文化节、宁顺省“一乡一品”（OCOP ）展览会；探索主山（núi Chúa）生物圈保护区；越南妇女传统奥黛走秀；赛艇等。宁顺省文化体育与旅游厅厅长阮文和表示，2024年上半年，宁顺全省旅游活动较为活跃；春节和节假日期间，宁顺省接待游客量大幅增加。2024年上半年，宁顺省接待游客量约达197万人次，同比增长15.2%，达全年计划的61.6%。其中，国际游客量约达5.1万人次，同比增长155%，达全年计划的51%。

2024年，宁顺省提出接待游客量达320万人次，其中国内游客量达310万人次，国际游客量达10万人次，旅游营业收入达2.5万亿越盾（折合人民币约7.1亿元）的目标。

为了达到上述目标。宁顺省进一步加强与各家航空公司及各省市和地区在旅游发展领域的对接与合作，共同推出多个具有吸引力的旅游产品和服务。在有效开发东南亚、俄罗斯、中国、澳大利亚、东欧、西欧等传统客源市场的同时，宁顺省旅游业还注重开发东北亚市场，并计划在韩国、日本、印度、中东和北美等国家和地区拓展客源市场，旨在吸引更多的国际游客前来宁顺省探索和体验。（完）