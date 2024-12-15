越南宁平小雏菊花季绚烂盛开

随着年末的寒意袭来，宁平仿佛披上了一层崭新的外衣，弥漫着大地与天空的气息。在这样的氛围中，田野上小雏菊竞相绽放，洁白的花朵点缀着大自然，勾画出一幅美丽的自然画卷，成为宁平省美景中不可或缺的一部分。



年末岁尾的宁平省，以其独特的冬季美景吸引着无数游客的目光。而小雏菊盛开的季节，更是令人心醉。洁白的小雏菊田野一望无际，静静地绽放在路边、田野或草地上，散发着清新而淡雅的香气，形成了一幅美丽的景象。为了确保雏菊如约盛开，这背后凝聚了种植者们的辛勤付出。



宁平省通岩生态旅游区员工阮公平说：“为了确保小雏菊按时开花，我们首先要翻耕土地，从八月初开始种植，到了十一月和十二月就能绽放。在此过程中，我们会搭建支网，以防止雏菊倒伏，同时定期除草和施肥，确保花朵的生长状态最佳。”



每年的小雏菊花季已成为游客前往宁平省的理想时机，游客可以沉浸在大自然中，并将旅途中难忘的瞬间定格在镜头下。

来自德国的游客Henriette表白：“朋友曾经告诉我，越南宁平省的小雏菊花海非常迷人。现在我亲眼见到了，果然名不虚传。我一定会再次回到这里。”



宁平省通过推广亲近自然的旅游模式，不断提升旅游价值、拓宽就业渠道，同时致力于保护丰富的自然景观。以纯洁的美丽与顽强的生命力著称的小雏菊，成为游客探索和体验宁平之旅中不可或缺的亮点。（完）