越南始终重视并优先发展对老关系

“越共中央政治局委员、国家主席梁强首次以越南国家主席身份对老挝进行国事访问，这是2025年越南国家主席的首个对外活动，体现了越南始终重视并优先发展对老关系。此次访问将进一步加强老越、越老两国之间伟大友谊、特殊团结和全面合作关系。” 老挝外交部副部长丰萨穆·安拉万（Phongsamuth Anlavan）4月26日下午在接受越南与老挝媒体采访时如是强调。

据越通社驻老挝记者报道，丰萨穆·安拉万表示，在梁强此次访老期间，双方取得了诸多突出成果。在与老挝国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）以及其他高级领导人举行的双边会晤中，双方在同志、兄弟一家人的深厚情谊基础上，进行了坦诚、真诚地交流。双方强调将落实两党、两国高层领导达成的各项合作协议，提高双边合作的实际效果。包括双方同意继续加强政治合作，在双边和多边层面上保持高级别政治互信；认为国防安全合作是两国特殊关系的重要支柱。双方还同意继续加强经济合作，最大限度地为两国人民带来实际利益。

特别是在此次访问期间，梁强宣布，越南将向老挝援助300万美元，用于在万象省建设一所医院，协助老挝提升民众医疗服务质量。

丰萨穆·安拉万对越南党、国家和人民长期以来对老挝人民提供的帮助表示感谢，并高度评价近年来老越特殊关系取得的丰硕成果，表示将继续与越方一道，维护和发展这一独一无二的越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系，使其在未来更加有效发展。

丰萨穆·安拉万还强调，由伟大的胡志明主席、敬爱的凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席共同缔造，经两国历代革命领导人和人民的精心维护和培育的越老特殊关系已成为两国无价的遗产，是老越两国存在与发展的决定性因素。

丰萨穆·安拉万表示，梁强此次访问向世界证明，无论世界局势多么复杂变化，独一无二的老越两国间伟大友谊、特殊团结与全面合作关系始终不会改变，并将不断得到加强和巩固，没有任何敌对势力能够破坏。此次访问将进一步巩固两党、两国和两国人民之间的特殊关系，特别是使两国各阶层人民，尤其是年轻一代深入理解并继续继承两国的伟业，维护老越特殊关系。

丰萨穆·安拉万表示她自己将尽最大努力，为落实两国高层领导人达成的共识、不断巩固发展老越特殊关系作出贡献，使这一关系比和水更长久长。她同时祝愿老越两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结与全面合作关系世代相传、万古长青。（完）