越南奥黛的文化内涵在于，它是越南文化的一个浓缩符号，表达越南女性含蓄的美丽和个人的魅力。时过境迁，奥黛款式也历经多次改良，以更适应现代的时尚趋势。奥黛不仅完美呈现越南文化底蕴，而且还酝酿着越南文化工业的发展机遇。

最近举行的河内奥黛节吸引了当地居民和游客3万人次参加。奥黛节带观众从不同角度领略奥黛之美。通过促进奥黛形象的推广，激发创作热情，续写推崇民族传统文化新的一页。

河内市文体旅厅副厅长阮红明说：“我们希望凭借出台的旅游促进政策、国际游客重回越南、发挥奥黛在文化推广活动中的作用以及为年轻服装设计师营造更为广阔的发展空间等多措并举，让传统奥黛更焕发新机”。

奥黛是手工艺、服装设计、时尚等的融合结晶，直接服务文化旅游，因此奥黛的发展颇受越南各地方的关注。早已超越服饰本身带来的价值，奥黛早就成为越南旅游使者，是越南旅游的一张永远闪亮的名片。

承天顺化省文体旅厅厅长潘青海说：“奥黛拥有很强的识别性，是越南文化的使者”。

近几年来，以越南服饰为主题的多部电影作品一出就惊艳四座，《河东白丝绸》、《西贡三姐》等成年度热词，吸引了国内外一大波观众。保留传统韵味的同时，完美地融入现代风格的不断改良，越南奥黛每当亮相国际时装舞台，都给国际友人留下深刻和美好印象。奥黛承载起越南文化传播推广的重要使命。

服装设计师、越南小姐玉欣说：“融而不合，我们融入国际但依然要保持传统价值。我将世界各国的美丽和特色融入到越南奥黛里，让奥黛变得更为亲近、熟悉”。

将奥黛发展成为文化工业产品是完全可能的。可以说，奥黛是越南的一种文化符号，成为越南文化的一张亮丽名片。（完）